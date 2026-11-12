Thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở lưu trú

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Nhà nghỉ Công đoàn - Ngân hàng Chính sách xã hội tại Khánh Hòa (số 72 đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang).

Theo tình huống giả định, tủ lạnh tại một phòng lưu trú ở tầng 5 của nhà nghỉ bị chập điện, gây cháy. Do trong phòng có nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, cao su, vải nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng lớn. Có 2 nhân viên bị thương, mắc kẹt bên trong.

Nhân viên nhà nghỉ sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa trong tình huống giả định.

Phát hiện sự cố, Đội PCCC và CNCH cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động, ngắt cầu dao điện, khóa van gas và thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn mọi người thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường để dập lửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Các lực lượng phối hợp chữa cháy trong tình huống giả định.

Do đám cháy vượt quá khả năng khống chế của lực lượng tại chỗ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 đến hiện trường. Sau khi tiếp nhận quyền chỉ huy, lực lượng chuyên nghiệp triển khai trinh sát, tổ chức đội hình cứu người bị nạn, dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan. Công an phường Bắc Nha Trang cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản tại khu vực.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, buổi thực tập nhằm giúp các lực lượng nắm rõ đặc điểm giao thông, nguồn nước và những nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho nhân viên nhà nghỉ.