Buổi thực tập đặt ra tình huống giả định xảy ra sự cố cháy, nổ tại cơ sở sản xuất quy mô lớn đòi hỏi huy động nhiều lực lượng, phương tiện cùng khả năng chỉ huy, điều hành tác chiến và sự phối hợp đồng bộ của lực lượng chữa cháy cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp.

Các lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tập hợp đội hình, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: Tình hình cháy, nổ trong cả nước thời gian qua diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê của Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 1.985 vụ cháy, làm 56 người tử vong, 73 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 618 tỷ đồng.

Riêng tại Cà Mau, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ cháy, không có thiệt hại về người; giảm 5 vụ (35,7%), giảm 1 trường hợp tử vong (100%) và thiệt hại tài sản giảm 2,4 tỷ đồng (43,6%) so với cùng kỳ năm 2025.

“Trước yêu cầu chủ động phòng ngừa song song với nâng cao năng lực ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố mới phát sinh tại cơ sở sản xuất quy mô lớn, nguy cơ cháy, nổ cao, việc chọn Nhà máy xử lý khí Cà Mau làm địa điểm thực tập mang ý nghĩa thiết thực”, Đại tá Trần Văn Thi nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát trật tự cùng xe chữa cháy chuyên dụng và phương tiện cơ giới cơ động vào vị trí, sẵn sàng phối hợp xử lý tình huống sự cố.

Lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng cơ động, triển khai thông báo và xử lý ban đầu khi sự cố phát sinh tại khu vực nhà máy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp mang thiết bị bảo hộ, bình dưỡng khí và cáng cứu thương tiến vào khu vực bồn chứa khí để tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng phối hợp khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm để chuyển đến bộ phận y tế sơ cấp cứu.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở đồng loạt triển khai các lăng phun nước, hiệp đồng khống chế đám cháy.

Xe thang và các lực lượng chữa cháy phun nước làm mát, khống chế sự cố tại khu vực bồn chứa quy mô lớn của Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

​ Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, khả năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời rút kinh nghiệm và hoàn thiện phương án, cơ chế phối hợp để chủ động ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố thực tế.

Qua thực tập còn nâng cao kỹ năng, khả năng hiệp đồng của các lực lượng tham gia; nâng cao ý thức, trách nhiệm tự phòng, tự kiểm tra và chủ động xử lý ngay từ khi sự cố mới phát sinh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH cấp tỉnh năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026./.