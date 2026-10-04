Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty CP Chế biến gỗ Thành Long

Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 9 giờ, xảy ra cháy tại khu vực nhà xưởng sản xuất do sự cố chập điện. Đám cháy có diện tích khoảng 60 m², chất cháy chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu gỗ, dung môi, hóa chất. Đám cháy phát triển nhanh, tạo nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Khi xảy ra cháy, 2 công nhân đang di chuyển tài sản trong khu vực xưởng bị mắc kẹt.

Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, hướng dẫn công nhân thoát nạn vừa triển khai chữa cháy ban đầu vừa thông báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thông qua App 114.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Ảnh: N.L

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 điều động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn, triển khai đội hình tìm kiếm, cứu 2 công nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn; đồng thời phun nước dập tắt đám cháy, làm mát, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Tham gia thực tập, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở gồm 25 người, được phân công thực hiện các nhiệm vụ báo động, hướng dẫn thoát nạn, cứu hộ, di chuyển tài sản và chữa cháy ban đầu. Qua đó, các lực lượng thực hành khả năng phối hợp, chỉ huy và sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng cơ sở phối hợp dập lửa bằng vòi lăn. Ảnh: N.L

Trước khi thực tập, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên Công ty các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, quy trình xử lý khi xảy ra cháy; thực hành sử dụng bình chữa cháy, rải vòi, lắp nối vòi, sử dụng lăng phun và kiểm tra, bảo quản phương tiện PCCC tại chỗ.