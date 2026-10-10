Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại XSKT Sóc Trăng

Thực tập PCCC-CNCH tại Công ty XSKT Sóc Trăng

Công tác thực tập được diễn ra với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực để xe ô tô, mô tô của tầng hầm của Công ty XSKT Sóc Trăng. Nguyên nhân cháy do nhiên liệu trong xe mô tô bị rò rỉ gặp nguồn nhiệt nên ngọn lửa cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra cháy, trong toà nhà có 15 người đang mắc kẹt bên trong và chịu tác động bởi nhiệt độ cao, khói độc từ đám cháy dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tham gia diễn tập.

Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC-CNCH cơ sở đã phát tín hiệu báo động, hướng dẫn thoát nạn, thế nhưng đám cháy tiếp tục lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC-CNCH đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng PCCC-CNCH cơ sở triển khai các hoạt động trinh sát tìm kiếm cứu nạn người đang mắc kẹt, đồng thời tổ chức chữa cháy và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

Lực lượng PCCC-CNCH chuyên nghiệp và cơ sở phối hợp chữa cháy

Sau hơn 1 giờ, hoạt động thực tập PCCC-CNCH tại Công ty XSKT Sóc Trăng diễn ra thành công và đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra.