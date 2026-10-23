Thức quả miền núi rừng có vị chua ngọt lạ miệng, hút khách thành thị

Từ thức quả quen thuộc của người dân miền núi, chôm chôm dây đang dần thu hút người tiêu dùng tại các đô thị nhờ sắc đỏ bắt mắt, vị chua ngọt thanh mát và hương vị khác biệt. Hiện loại quả này được rao bán tại một số cửa hàng nông sản và chợ trực tuyến với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg.

Chôm chôm dây, còn gọi là chôm chôm rừng, thường xuất hiện tại một số khu vực như Tây Nguyên, Cao Bằng và Đà Nẵng. Quả mọc thành từng chùm nhỏ, khi chín có lớp vỏ chuyển sang màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, bên ngoài phủ nhiều gai mềm.

Điểm khác biệt của loại quả này nằm ở cấu trúc thịt và hương vị. Nếu chôm chôm thương phẩm thường có phần cùi dày, vị ngọt đậm thì chôm chôm dây có thịt mỏng hơn, mọng nước, ôm sát hạt, màu trắng hoặc vàng óng tùy điều kiện sinh trưởng.

Khi thưởng thức, người ăn có thể cảm nhận vị chua thanh nhẹ, tiếp đến là hậu ngọt dịu cùng hương thơm thoang thoảng. Sự kết hợp giữa vị chua và ngọt vừa phải khiến chôm chôm dây trở thành lựa chọn được chú ý trong nhóm trái cây tươi có hương vị lạ miệng.

Không chỉ dùng để ăn tươi, chôm chôm dây còn được chế biến thành nhiều món ăn vặt. Phổ biến là cách dầm quả với muối, ớt và một chút đường để tăng hương vị. Ngoài ra, loại quả này còn được dùng để ngâm đường hoặc ngâm muối làm thức uống giải khát.

Dù nhận được sự quan tâm của thị trường, nguồn cung chôm chôm dây vẫn tương đối hạn chế và thiếu ổn định. Cây phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết tự nhiên, việc thu hái chủ yếu diễn ra theo mùa. Tại một số khu vực, cây có thể phải hai năm mới cho quả một lần.

Bên cạnh đó, diện tích cây mọc tự nhiên được cho là đã giảm so với trước đây, trong khi việc phát triển vùng trồng chuyên canh phục vụ thương mại chưa phổ biến. Những yếu tố này khiến nguồn hàng khó duy trì ổn định khi nhu cầu tăng.

Sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng mở ra cơ hội đưa chôm chôm dây trở thành sản phẩm nông sản đặc trưng của vùng cao. Nếu được khai thác hợp lý, loại quả này còn có tiềm năng phát triển các sản phẩm ẩm thực bản địa, kết hợp với du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa địa phương.