Thục Phán triển khai đợt vận động xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại Na Lữ

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 phường, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các hộ gia đình tiến hành ký kết thực hiện đợt vận động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ban Chỉ đạo 138 phường Thục Phán và đại diện tổ dân phố Na Lữ ký kết thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đợt vận động được triển khai trong thời gian 60 ngày, với mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị, hộ dân trên địa bàn được phổ biến, quán triệt về nội dung cuộc vận động; trên 90% hộ dân được tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; 100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến an ninh, trật tự và các vấn đề phát sinh trên địa bàn được tiếp nhận, xem xét, giải quyết hoặc trả lời theo thẩm quyền; 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ việc vi phạm pháp luật được tiếp nhận, phân loại, xác minh, xử lý kịp thời theo quy định; xây dựng mới mô hình “Tổ dân phố không ma túy”.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 138 phường Thục Phán trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố Na Lữ.