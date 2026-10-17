Thực phẩm Việt tăng hiện diện tại thị trường quốc tế qua Sial Paris 2026

Từ ngày 17-21/10/2026, Hội chợ Công nghiệp Thực phẩm Quốc tế Sial Paris 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Paris Nord VillePinte, Thủ đô Paris, Pháp, thu hút doanh nghiệp thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng để doanh nghiệp ngành thực phẩm tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác kinh doanh trên nhiều thị trường. Tham gia hội chợ, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn có cơ hội tìm hiểu yêu cầu của thị trường, xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu.

Từ ngày 17-21/10/2026, Hội chợ Công nghiệp Thực phẩm Quốc tế Sial Paris 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Paris Nord VillePinte, Thủ đô Paris, Pháp

Mở rộng cơ hội cho thực phẩm Việt

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy các đơn hàng có giá trị, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại tổ chức đoàn 38 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Sial Paris 2026.

Khu Gian hàng Việt Nam có tổng diện tích 354 m², quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về diện tích trưng bày và số lượng doanh nghiệp tham gia. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm và năng lực sản xuất, chế biến của ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Các doanh nghiệp Việt Nam mang đến hội chợ nhiều nhóm sản phẩm, từ gạo đặc sản, sản phẩm chế biến từ gạo, hạt điều, rau củ quả tươi và đóng hộp đến tiêu, quế, hồi; nước ép trái cây, trái cây cô đặc, snack và các sản phẩm thực phẩm chế biến.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, các doanh nghiệp chú trọng hơn đến yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và xu hướng tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu. Đây cũng là những yếu tố ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng duy trì và mở rộng thị phần của thực phẩm Việt Nam tại các thị trường có yêu cầu cao.

Khu Gian hàng Việt Nam tại Sial Paris 2026 truyền tải hai thông điệp “World-Class Produce” và “Global Food Powerhouse”, tập trung vào chất lượng sản phẩm cũng như năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của ngành thực phẩm Việt Nam.

Thực tế tại hội chợ cho thấy sự đa dạng của sản phẩm Việt Nam được thể hiện qua nhiều phân khúc. Một số doanh nghiệp giới thiệu nước ép trái cây, trái cây sấy dẻo đáp ứng các tiêu chuẩn như BRC Food, HACCP, KOSHER, HALAL. Các sản phẩm syrup gừng, quế được chế biến theo quy trình tự nhiên cũng được giới thiệu, hướng tới gia tăng giá trị cho nguồn nguyên liệu trong nước.

Ở nhóm thực phẩm chế biến, các sản phẩm như phở khô, bánh tráng, bún, bánh phồng tôm hay hạt điều tiếp tục cho thấy khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam. Một số doanh nghiệp có hệ thống nhà máy và mạng lưới xuất khẩu tới hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ.

38 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Sial Paris 2026, mở rộng kết nối với nhà nhập khẩu, cập nhật xu hướng và tìm kiếm cơ hội gia tăng xuất khẩu

Những sản phẩm này cho thấy hướng phát triển của ngành thực phẩm không chỉ nằm ở lợi thế nguyên liệu mà đang chuyển dần sang nâng cao giá trị chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu ngày càng đa dạng của các thị trường nhập khẩu.

Xúc tiến gắn với nhu cầu thị trường

Để tăng hiệu quả kết nối tại hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mời các doanh nghiệp, đối tác có nhu cầu đối với những nhóm hàng Việt Nam trưng bày tới tham quan và giao dịch.

Ngay trong ngày đầu tiên, các gian hàng Việt Nam đã thu hút khách quốc tế tới tìm hiểu sản phẩm và giao dịch. Hoạt động kết nối trực tiếp giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận các đối tác nhập khẩu, đồng thời tìm hiểu cụ thể hơn yêu cầu của từng thị trường.

Các doanh nghiệp Việt Nam mang đến hội chợ nhiều nhóm sản phẩm

Kết quả tại Sial Paris 2024 cho thấy tiềm năng của hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ quốc tế. Khi đó, khu gian hàng Việt Nam thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan và giao dịch. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận khoảng 300 giao dịch có khả năng đi đến ký kết hợp đồng và khoảng 200 giao dịch tiếp tục được đàm phán sau hội chợ.

Đáng chú ý, thông qua quá trình giao dịch, doanh nghiệp có thêm thông tin về xu hướng tiêu dùng và các yêu cầu tại những thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, cũng như một số thị trường mới như Nam Mỹ và Trung Đông. Các nội dung được quan tâm gồm sản phẩm hữu cơ, chứng nhận, yêu cầu tiếp cận từng thị trường và quy cách đóng gói.

Đây cũng là giá trị quan trọng của xúc tiến thương mại quốc tế: không chỉ tạo cơ hội tìm kiếm đơn hàng mà còn giúp doanh nghiệp trực tiếp tiếp nhận tín hiệu thị trường để điều chỉnh sản phẩm, tiêu chuẩn, bao bì và phương thức tiếp cận khách hàng.

Vietnam Foodexpo 2026 được xác định là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, tạo thêm không gian để doanh nghiệp kết nối với hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, đối tác nhập khẩu và các nhà đầu tư.

Việc liên tiếp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế, đồng thời kết nối với các hoạt động trong nước, góp phần hình thành chuỗi hỗ trợ doanh nghiệp từ quảng bá, tìm kiếm đối tác đến phát triển thị trường. Với ngành thực phẩm, đây cũng là hướng để tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vị trí của hàng Việt trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Sau Sial Paris 2026, hoạt động xúc tiến thương mại ngành thực phẩm tiếp tục được triển khai tại Việt Nam. Từ ngày 11-14/11/2026, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.