Gian trưng bày sản phẩm cà phê của Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại hàng hóa hai chiều trong thời gian vừa qua, thực phẩm Việt Nam đã từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc tại thị trường của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), trở thành thương hiệu được yêu thích và tin dùng của người dân sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11, Hội đồng thực phẩm Hong Kong (HKFC) đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thực phẩm Quốc tế lần thứ 6 với sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp sở tại và quốc tế.

Cơ quan Thương vụ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) phối hợp với đại diện doanh nghiệp tổ chức gian trưng bày, giới thiệu một số mặt hàng nông sản và thực phẩm đặc sắc của Việt Nam tại sự kiện.

Nhân dịp này, Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) Vũ Thị Thúy cho biết thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hong Kong đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc) trong 9 tháng đầu năm vừa qua đã lên tới 81,9 tỷ USD, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Việt Nam xuất khẩu 50,6 tỷ USD (tăng 77,5%) và trở thành một trong những đối tác cung ứng hàng hóa hàng đầu của Hong Kong (Trung Quốc) trên thị trường thế giới.

Khu trưng bày của đại diện Việt Nam tại lễ hội. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Bà Vũ Thị Thúy nhấn mạnh, trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hong Kong (Trung Quốc), nông sản và thực phẩm cũng là nhóm thường xuyên đạt mức tăng trưởng ấn tượng với khoảng 400 triệu USD/năm. Do vậy, Việt Nam muốn thông qua lễ hội thực phẩm lần này để vừa tăng cường quảng bá nông sản và thực phẩm Việt Nam, vừa giới thiệu với các đối tác của Hong Kong (Trung Quốc) về những sự kiện xúc tiến thương mại lớn sẽ diễn ra tại Việt Nam, ví dụ như Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo) tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-12/6/2027 tới đây.

Bên cạnh đó, Việt Nam thời gian tới cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy, tận dụng tốt vai trò đầu mối kết nối của Hong Kong (Trung Quốc) để đưa nông sản, thực phẩm nói riêng và các loại hàng hóa khác của Việt Nam nói chung tiếp cận sâu rộng thị trường Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam Trung Quốc.

Tại sự kiện, Giám đốc Công ty Viet Kwong Business Development (Viet Kwong) Nguyễn Ngọc Hà cho biết doanh nghiệp tổ chức gian hàng tham gia lễ hội nhằm giới thiệu rộng rãi hơn nữa những đặc sản, thực phẩm nổi tiếng của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu và hoa quả sấy khô… đến với các đối tác và người tiêu dùng Hong Kong (Trung Quốc).

Với kinh nghiệm của gần 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, bà Nguyễn Ngọc Hà cho rằng nông sản và thực phẩm Việt Nam hiện đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), trở thành thương hiệu tin cậy cho các bếp gia đình của người dân sở tại.

Do vậy, ngoài những kênh tiêu thụ chính với số lượng lớn như siêu thị, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và hội chợ, Viet Kwong còn duy trì một chuỗi bán lẻ, có thời điểm lên tới 40 cửa hàng để cung cấp nông sản và thực phẩm Việt Nam cho các khu vực tập trung đông dân cư của Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi chọn mua được một số đặc sản Việt Nam tại lễ hội, chị Diệp Tiểu Hồng (khách tham quan) cho biết chị và người thân trong gia đình rất thích đồ ăn của Việt Nam vì chúng ngon, hấp dẫn, dễ chế biến và có hương vị đặc biệt./.