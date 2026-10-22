Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN, HOSE: FMC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.533 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm từ 2.565 tỷ đồng xuống 2.110 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng từ 252 tỷ đồng lên 422 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 38,6 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 14,6 tỷ đồng lên 53,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng từ 14,4 tỷ đồng lên 34,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng từ 150 tỷ đồng lên 183,5 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 22 tỷ đồng lên 26,8 tỷ đồng. Dù chịu áp lực từ chi phí tài chính và chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt 197,9 tỷ đồng, tăng 83,2% so với cùng kỳ.

Thực phẩm Sao Ta vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 sau 9 tháng.

Kết thúc quý III/2026, Fimex VN ghi nhận lợi nhuận sau thuế 199,5 tỷ đồng tăng 78,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Fimex VN đạt gần 5.600 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 453 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 452 tỷ đồng, lần lượt tăng 84% và 79% so với 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 398 tỷ đồng, tăng 92%.

Năm 2026, Sao Ta đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 452 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và vượt 0,3% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Fimex VN đạt 6.317 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 5.411 tỷ đồng, tăng 42% và chiếm 85% tổng tài sản.

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 904 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1.067 tỷ đồng lên 2.052 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 92,3%.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 893 tỷ đồng, tăng 63,3%; hàng tồn kho đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 45,8%. Đáng chú ý, tài sản sinh học ngắn hạn, gồm súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần, tăng từ 26 tỷ đồng lên 197 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 608 tỷ đồng, giảm 12,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại 604 tỷ đồng, giảm so với mức 692 tỷ đồng đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 29,8 tỷ đồng xuống 11,7 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản dài hạn khác đạt 285 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III/2026 đạt 3.452 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 3.441 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 1.527 tỷ đồng lên 2.361 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 54,6%. Phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng từ 113 tỷ đồng lên 467 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn đạt 417 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 2.864 tỷ đồng, tăng 9,6%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, bao gồm 398 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh trong kỳ.

Trên thị trường, trong phiên giao dịch sáng ngày 22/10 cổ phiếu FMC đang giao dịch với mức giá 26.350 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt 19.500 đơn vị.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) thành lập năm 1996, hoạt động kinh doanh chính là Chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ tôm chiếm hơn 96 % doanh thu. Các sản phẩm chính của công ty là Tôm tươi, Tôm Nobashi, Tôm tẩm bột, tôm hấp trong đó tôm tươi chiếm tỉ trọng lớn nhất 37,02%, sau đó là tôm Nobashi 27,13% với thị trường tiêu thụ truyền thống là Nhật và Mỹ. Hiện FMC đang mở rộng và khôi phục lại các thị trường EU, Nga và Hàn Quốc.