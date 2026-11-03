Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh số tháng 10 đảo chiều tăng hơn 6%

Doanh số tháng 10 đảo chiều tăng

CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã ck: FMC) vừa công bố tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 10/2026 với tín hiệu tích cực ở khâu tiêu thụ và doanh số.

Trong tháng, sản lượng tôm thành phẩm sản xuất đạt 2.377 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nông sản thành phẩm đạt 40 tấn, giảm 70%. Ở chiều tiêu thụ, sản lượng tôm thành phẩm đạt 2.251 tấn, tăng gần 5% so với tháng 10/2025. Ngược lại, sản lượng nông sản thành phẩm tiêu thụ đạt 124 tấn, giảm 13%.

Đáng chú ý, doanh số chung trong tháng đạt 27,38 triệu USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý sau khi doanh số của Sao Ta liên tục đi xuống trong 4 tháng trước đó. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 9, doanh số của doanh nghiệp lần lượt giảm 14%, 2%, 13% và 15% so với cùng kỳ.`

Trong hoạt động nuôi tôm, FMC cho biết đã hoàn tất công tác cải tạo ao nuôi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi mới. Doanh nghiệp đã bắt đầu thả giống tại vùng nuôi Xuân Phú và sẽ tiếp tục triển khai tại vùng nuôi Vĩnh Thuận sau khi hoàn thành kế hoạch thả giống tại Xuân Phú.

Theo FMC, lịch thả nuôi được bố trí nhằm chủ động nguồn tôm nguyên liệu thu hoạch trái vụ, qua đó bổ sung nguồn cung cho các nhà máy chế biến trong giai đoạn nguyên liệu khan hiếm.

Việc này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu giao hàng của khách hàng.

Lợi nhuận quý III tăng 78%, dù doanh thu giảm

Trước đó, FMC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 2.533 tỷ đồng, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 199,5 tỷ đồng, tăng tới 78,3%. Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu nhờ hiệu quả quyết toán thu hoạch tôm từ vụ nuôi thứ hai năm 2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FMC đạt 5.599,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 452,4 tỷ đồng, tăng 80,1%.

Trong 9 tháng đầu năm, diễn biến lợi nhuận của Sao Ta tiếp tục tích cực hơn đáng kể so với doanh thu, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh hiệu quả từ hoạt động nuôi tôm và chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến.