Thực phẩm nào giúp bạn chống lại cơn say xe?

Say tàu xe là nỗi sợ của rất nhiều người, ngoài việc dùng thuốc, một số thực phẩm dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua được cơn buồn nôn hoặc nôn khi đi du lịch.

Một số người bị chứng buồn nôn, nôn và chóng mặt trong khi đi xe ô tô. Nhiều người bị nôn suốt hành trình, điều này làm cho chuyến đi trở nên tồi tệ, và vô tình bị ám ảnh cho những lần đi sau. Việc nôn mửa gây ra thể trạng yếu, mất nước và mất chất điện giải từ cơ thể. Nôn mửa liên tục có thể gây tử vong vì nó có thể gây mất nước nghiêm trọng. Để phòng tránh, người ta thường lựa chọn việc uống thuốc. Nhưng đối với những người sợ thuốc, thì dưới đây là 5 cách dễ dàng chống lại những cơn say xe cho bạn từ những thực phẩm ăn hàng ngày.

1. Gừng

Gừng chống lại các cơn buồn nôn khi đi tàu xe. Ảnh: Internet

Theo Boldsky, Gừng là thứ "thuốc" giúp bạn xoa dịu dạ dày và ngăn chặn cơn buồn nôn ập đến. Hãy nhai một miếng gừng nhỏ đã bóc vỏ thật chậm khi bắt đầu có những triệu chứng say xe như chóng mặt, buồn nôn. Để ngăn ngừa say xe, bạn có thể ăn hoặc uống trà gừng khoảng một giờ trước khi lên xe. Đây cũng là một trong những cách tự nhiên an toàn và tốt nhất để ngăn chặn cơn say xe cho các bà mẹ đang mang thai.

2. Cây bạc hà hoặc quế

Trà bạc hà, hoặc trà quế cũng có ích để ngăn chặn nôn. Bạn có thể dễ dàng làm một tách trà bạc hà bằng cách đun sôi lá cây tươi hoặc khô trong nước và thêm một ít mật ong để uống. Bạn cũng có thể nhai lá bạc hà nếu bạn đang trên đường. Hương thơm của nó cũng giúp ngăn ngừa buồn nôn và nôn.

Tương tự như vậy bạn có thể pha trà quế bằng cách đun sôi quế trong nước và thêm một chút mật ong vào nước quế sau khi nấu. Nó sẽ giúp bạn chống say xe hiệu quả.

3. Bánh quy

Theo Livestrong, ăn 2-3 chiếc bánh quy khi bạn bắt đầu thấy buồn nôn và tiếp tục ăn chúng đến khi các triệu chứng say xe giảm. Bạn nên ăn bánh quy loại giòn vì chúng làm giảm lượng nước bọt trong miệng, ngăn cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Tránh ăn bánh quy nướng, có vị cay, hành hoặc tỏi vì chúng có thể khiến các triệu chứng tồi tệ hơn.

4. Chanh

Chanh tươi là phương pháp giảm buồn nôn và nôn rất hiệu quả. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của ABC News, chanh tươi và nước chanh tươi có thể làm giảm buồn nôn và nôn trong khi đi du lịch vì chúng chứa các chất dinh dưỡng có thể làm dịu cơn cồn cào dạ dày của bạn. Cắt mỏng một hoặc hai chanh tươi và cất giữ chúng trong túi nhựa, mang theo trong suốt chuyến đi của bạn. Bỏ vỏ và đặt một lát trên lưỡi của bạn khi bạn bắt đầu cảm thấy bị bệnh. Bạn có thể ăn cả miếng hoặc chỉ cần hút nước ép ra khỏi nó khi bắt đầu cảm thấy say xe.

5. Quả oliu

Gói một ít ô liu để giúp bạn vượt qua chuyến đi mà không bị ốm. Ôliu giúp ngăn ngừa buồn nôn bởi vì chúng làm giảm chảy nước bọt trong miệng của bạn, làm cho bạn ít có khả năng trở nên buồn nôn. Ăn một ít ô liu trước khi lên đường và mang thêm để phòng ngừa. Nếu cảm thấy say xe, hãy ăn vài quả cho đến khi triệu chứng biến mất, theo Livestrong.

6. Bánh mì

Thực phẩm này kích thích tuyến tụy tiết ra trypsin, kết hợp với axit amin trong bánh mì làm thư giãn thần kinh, giảm cảm giác say xe. Ngoài ra, ngửi một mẩu bánh mì cũng giảm bớt mùi tàu xe khó chịu, ngăn ngừa buồn nôn, nôn mửa.

N. HÀ