Thực phẩm Hữu Nghị (HNF): Lợi nhuận quý III/2026 giảm hơn 45%, nợ vay vượt 1.000 tỷ đồng

Doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận gộp thu hẹp

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food, mã ck: HNF) ghi nhận doanh thu thuần 567,9 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2026, giá vốn hàng bán của Hữu Nghị Food tăng 8%, lên 381,5 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng của doanh thu. Điều này khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 186 tỷ đồng.

Về phần chi phí, hầu hết các khoản mục đều tăng đáng kể. Chi phí tài chính gần như tăng gấp đôi, từ 9 tỷ đồng lên gần 17,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 18%, lên 133 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, đạt 16,5 tỷ đồng.

Việc biên lợi nhuận gộp thu hẹp cùng áp lực gia tăng từ các khoản chi phí khiến lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của Hữu Nghị Food giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 25,3 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 20,3 tỷ, giảm hơn nhiều so với con số 39,7 tỷ đồng quý III/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, trong năm 2026, Hữu Nghị Food thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy doanh thu bán hàng. Quá trình đầu tư làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Hữu Nghị Food ghi nhận doanh thu thuần 1.446 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 21% so với cùng kỳ, còn 71,5 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.242,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Hữu Nghị Food đã thực hiện lần lượt 64,5% kế hoạch doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Nợ phải trả tăng 11%, vay và nợ thuê tài chính vượt 1.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hữu Nghị Food đạt 2.147,8 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Đáng chú ý, đầu tư tài chính tăng 81,5%, lên gần 237 tỷ đồng. Tài sản cố định cũng tăng 43%, đạt 910 tỷ đồng, cho thấy quy mô tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh được mở rộng trong kỳ. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 46% so với đầu năm, xuống còn 124 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn cũng giảm mạnh 70%, từ 268 tỷ đồng đầu năm xuống 82 tỷ đồng vào cuối quý III.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hữu Nghị Food tại ngày 30/9/2026 đạt 1.458,5 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm phần lớn, với gần 1.023 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm.