Kiểm tra thông tin sản phẩm là bước quan trọng khi lựa chọn thực phẩm cho người cao tuổi.

Kiểm tra thông tin trước khi mua

Giữa nhiều lời quảng bá về thực phẩm “sạch”, “tự nhiên” và “hữu cơ”, người mua cần có căn cứ để phân biệt. Với sản phẩm được giới thiệu là hữu cơ, nên kiểm tra tên đơn vị sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức chứng nhận và phạm vi sản phẩm được chứng nhận.

Nếu sử dụng mã QR, cần đọc nội dung hiển thị thay vì chỉ xác nhận rằng bao bì có mã. Thông tin truy xuất cần giúp nhận diện sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm và những dữ liệu liên quan; mã QR tự thân không phải chứng nhận hữu cơ.

Với thực phẩm đóng gói, ngoài thông tin hữu cơ, người mua cần xem thành phần, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và hướng dẫn sử dụng. Bánh, đồ uống hoặc sản phẩm chế biến từ nguyên liệu hữu cơ vẫn có thể chứa nhiều đường, muối hoặc chất béo, tùy công thức.

Lập danh sách thực phẩm theo bữa ăn và lượng sử dụng giúp gia đình mua vừa đủ, hạn chế tồn trữ kéo dài. Việc chọn nơi cung cấp ổn định, có thông tin rõ ràng cũng thuận lợi hơn cho quá trình kiểm tra khi cần.

Đủ chất và dễ ăn phải được đặt cùng nhau

Một thực đơn được tính toán đầy đủ chỉ có ý nghĩa khi người cao tuổi thực sự ăn được và muốn ăn. Bữa ăn cần phù hợp với khẩu vị, khả năng nhai, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe.

Gia đình nên quan sát lượng ăn thực tế, những món thường bị bỏ lại và khó khăn xuất hiện trong bữa ăn. Người ăn ít kéo dài, sụt cân không chủ ý hoặc thường xuyên gặp trở ngại khi nhai nuốt cần được đánh giá, thay vì chỉ thay nguyên liệu đắt tiền hơn.

Hướng dẫn của NIA nhấn mạnh việc lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng từ nhiều nhóm khác nhau. Chăm sóc dinh dưỡng vì vậy cần chú ý cả sự đa dạng và khả năng tiếp cận, chuẩn bị, sử dụng thực phẩm của người cao tuổi.

Không nên vì ưu tiên hữu cơ mà thu hẹp bữa ăn vào rau, củ, quả. Những thực phẩm cung cấp đạm và các nhóm dinh dưỡng khác vẫn cần được bố trí phù hợp. Đồng thời, không nên tự ý kiêng hàng loạt món chỉ vì quan niệm “tuổi cao phải ăn thật ít”.

Có bệnh nền, cần thực đơn riêng

Không có một thực đơn hữu cơ chung cho mọi người cao tuổi. Hai người cùng tuổi có thể cần cách ăn khác nhau do bệnh lý, thuốc điều trị, tình trạng dinh dưỡng và mức vận động.

Chẳng hạn, với bệnh thận mạn, nhu cầu đạm, lượng nước và việc điều chỉnh kali, phospho, natri phụ thuộc vào chức năng thận và quá trình điều trị. Người đang lọc máu có thể có nhu cầu đạm khác với người chưa lọc máu. Việc kiêng hoặc bổ sung cần được nhân viên y tế hướng dẫn, tránh thiếu dinh dưỡng do hạn chế quá mức.

Thay một loại thực phẩm thông thường bằng sản phẩm hữu cơ tương ứng không làm mất đi các yêu cầu dinh dưỡng của bệnh lý. Gạo hữu cơ vẫn cần được tính trong khẩu phần; thực phẩm chế biến hữu cơ vẫn cần xem thành phần và lượng sử dụng.

Gia đình nên mang theo thông tin về thói quen ăn uống, sản phẩm đang dùng và những khó khăn trong bữa ăn khi đi khám hoặc tư vấn dinh dưỡng. Những dữ liệu cụ thể này hữu ích hơn việc chỉ hỏi nên mua nhãn hàng hay loại thực phẩm nào.

An toàn từ khâu sơ chế đến bàn ăn

Thực phẩm hữu cơ vẫn cần được thực hành an toàn như các thực phẩm khác. Đối với người cao tuổi, bỏ qua khâu này có thể làm mất đi giá trị của việc lựa chọn nguyên liệu.

Theo FoodSafety.gov, người từ 65 tuổi trở lên cần đặc biệt chú ý bốn nguyên tắc: giữ sạch, tách riêng thực phẩm sống với thực phẩm ăn ngay, nấu chín phù hợp và bảo quản lạnh kịp thời.

Trong bếp gia đình, cần sử dụng dụng cụ sạch, tránh để nước từ thịt cá sống tiếp xúc với thức ăn đã nấu. Rau quả phải được làm sạch phù hợp; thực phẩm cần bảo quản theo hướng dẫn, không để kéo dài ở điều kiện không bảo đảm.

CDC khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên lựa chọn thịt, cá, trứng được nấu chín và sữa đã thanh trùng hoặc tiệt trùng; tránh những thực phẩm nguy cơ cao như sữa chưa thanh trùng và thịt, thủy sản sống hoặc chưa chín kỹ. Nhãn hữu cơ không loại bỏ các rủi ro này.

Để lựa chọn hữu cơ có thể duy trì lâu dài

Chi phí là một phần thực tế của chăm sóc dinh dưỡng. Gia đình không nhất thiết phải chuyển toàn bộ khẩu phần sang hữu cơ trong một lần. Có thể lựa chọn theo khả năng chi trả, nguồn cung và nhu cầu, đồng thời giữ sự đa dạng của bữa ăn.

Điều cần tránh là dành phần lớn ngân sách cho một số sản phẩm rồi thiếu nguồn lực mua những thực phẩm thiết yếu khác. Mua đúng lượng, bảo quản phù hợp và hạn chế bỏ thừa cũng là cách sử dụng hiệu quả chi phí.

Đối với cơ sở chăm sóc người cao tuổi, việc bổ sung thực phẩm hữu cơ vào thực đơn cần bắt đầu từ đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng. Đơn vị mua hàng cần kiểm tra chứng nhận, nguồn gốc, điều kiện giao nhận và bảo quản; bộ phận dinh dưỡng chịu trách nhiệm xây dựng khẩu phần phù hợp.

Hiệu quả triển khai nên được theo dõi qua lượng ăn thực tế, mức độ chấp nhận món ăn, chi phí, tỷ lệ bỏ thừa và các chỉ tiêu dinh dưỡng do người có chuyên môn đánh giá. Việc đưa nguyên liệu hữu cơ vào bếp ăn cần phục vụ mục tiêu chăm sóc, tránh biến thành tiêu chí quảng bá vượt quá bằng chứng.

Về phía nhà sản xuất và phân phối, thông tin minh bạch, nguồn cung ổn định và hướng dẫn bảo quản rõ ràng giúp gia đình, cơ sở chăm sóc lựa chọn thuận lợi hơn. Truyền thông cần giải thích đúng giá trị sản phẩm, tránh gắn thực phẩm hữu cơ với những cam kết chữa bệnh hoặc kéo dài tuổi thọ.

Một bữa ăn tốt cho người cao tuổi được tạo nên từ nhiều việc nhỏ: mua đúng nguồn, phối hợp đủ chất, chế biến phù hợp và quan tâm đến cảm nhận của người ăn. Thực phẩm hữu cơ phát huy giá trị khi được đặt trong chuỗi chăm sóc ấy, giúp lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm đi cùng nhu cầu sức khỏe hằng ngày.