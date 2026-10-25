Thực phẩm 'healthy' trên mạng: Xu hướng sống khỏe hay cái bẫy tiếp thị?

Từ granola, bánh ăn kiêng đến nước ép detox, nhiều sản phẩm được quảng bá là “healthy”, “ít đường”, “giảm cân” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn, không phải sản phẩm nào cũng có thành phần và giá trị dinh dưỡng như người tiêu dùng kỳ vọng.

Khi “healthy” trở thành công cụ tiếp thị

Xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ, dân văn phòng và người tập luyện thể thao. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cửa hàng đưa ra các sản phẩm gắn nhãn “eat clean”, “organic”, “100% tự nhiên”, kèm những lời quảng cáo về khả năng giữ dáng, làm đẹp da hoặc giảm cân.

Hình ảnh bắt mắt, video trải nghiệm và sự xuất hiện của người nổi tiếng khiến sản phẩm dễ tạo niềm tin. Tuy nhiên, nhãn “healthy” không đồng nghĩa thực phẩm mặc nhiên tốt cho sức khỏe.

Chẳng hạn, granola có thể chứa nhiều đường từ mật ong, trái cây sấy hoặc chocolate; bánh protein vẫn có thể cung cấp lượng calo đáng kể. Nếu sử dụng quá mức, ngay cả thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng có thể khiến người dùng khó kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Cẩn trọng với quảng cáo quá mức

Bên cạnh vấn đề dinh dưỡng, thực phẩm bán trực tuyến còn tiềm ẩn rủi ro về nguồn gốc, chất lượng và điều kiện bảo quản. Một số sản phẩm handmade, nước ép tươi hoặc sữa hạt cần được chế biến, vận chuyển và bảo quản đúng cách để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, những lời quảng cáo như “thải độc cấp tốc”, “giảm cân thần tốc” hay tuyên bố có thể thay thế hoàn toàn rau xanh cần được nhìn nhận thận trọng. Vụ việc liên quan đến quảng cáo kẹo rau củ Kera từng cho thấy người tiêu dùng có thể bị dẫn dắt bởi những thông điệp gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm.

Chọn thực phẩm bằng thông tin, không phải nhãn mác

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng thành phần, lượng đường, năng lượng, natri, hạn sử dụng và thông tin về nhà sản xuất. Với thực phẩm bán online, cần ưu tiên đơn vị có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch và điều kiện bảo quản phù hợp.

Một chế độ ăn lành mạnh không nhất thiết phải dựa vào những sản phẩm đắt tiền. Rau xanh, trái cây tươi, trứng, cá, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt vẫn có thể tạo nên thực đơn cân bằng nếu được lựa chọn và sử dụng hợp lý.

Sống khỏe là một lựa chọn tích cực, nhưng người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo hấp dẫn. Giá trị thực sự của thực phẩm nằm ở thành phần, chất lượng và cách sử dụng, không chỉ ở dòng chữ “healthy” trên bao bì.