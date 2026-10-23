Thực phẩm Halal và món ăn đường phố Hàn Quốc đến Hà Nội

8 doanh nghiệp Hàn Quốc mang K-Food mới đến Hà Nội

Tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội năm 2026, văn phòng Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) tại Hà Nội sẽ vận hành Gian hàng quảng bá Next K-Food nhằm giới thiệu sản phẩm của 8 doanh nghiệp Hàn Quốc được tuyển chọn cho khu vực ASEAN, tập trung vào hai nhóm thực phẩm Halal và ẩm thực đường phố Hàn Quốc (K-Street Food).

Lễ hội năm nay do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thực hiện, được diễn ra từ ngày 24 đến 25/10/2026 xung quanh khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc. Tại Gian hàng quảng bá Next K-Food, bên cạnh khu trưng bày sản phẩm, aT sẽ tổ chức chương trình dùng thử đồ ăn, thức uống tại chỗ. Khách tham quan có thể nghe giới thiệu về từng sản phẩm, trực tiếp nếm thử, so sánh hương vị và đánh giá, qua đó tiếp cận thực phẩm Hàn Quốc một cách gần gũi hơn.

Global Next K-Food là chương trình tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc có tiềm năng tăng trưởng cao tại thị trường nước ngoài để giới thiệu tới người tiêu dùng sở tại. Hoạt động lần này được thực hiện tại Hà Nội nhằm quảng bá sự đa dạng của thực phẩm Hàn Quốc thông qua hai nhóm sản phẩm Halal và K-Street Food, đồng thời tìm hiểu khẩu vị cũng như nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Song song với hoạt động dùng thử, Gian hàng quảng bá Next K-Food sẽ tổ chức chương trình tương tác để khảo sát ý kiến và tăng lượng người theo dõi mới cho I LIKE K-FOOD VN - kênh mạng xã hội quảng bá nông sản, thực phẩm Hàn Quốc. Tùy theo kết quả tham gia, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận quà tặng là các sản phẩm K-Food, góp phần tăng thêm niềm vui trong quá trình trải nghiệm.

Thông qua hoạt động lần này, Văn phòng aT tại Hà Nội kỳ vọng mở rộng điểm chạm giữa người tiêu dùng Việt Nam và thực phẩm Hàn Quốc ngay tại không gian lễ hội, nơi mà công chúng có thể đồng thời tận hưởng cả văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc.

Người dân Hà Nội, các tỉnh thành lân cận cùng du khách có thể trực tiếp khám phá những sản phẩm K-Food mới tại Gian hàng quảng bá Next K-Food trong hai ngày 24 và 25/10/2026 tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội.