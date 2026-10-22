Thực phẩm Halal và món ăn đường phố Hàn Quốc đến Hà Nội

Lễ hội năm nay do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thực hiện. Tại Gian hàng quảng bá Next K-Food, bên cạnh khu trưng bày sản phẩm, aT sẽ tổ chức chương trình dùng thử đồ ăn, thức uống tại chỗ. Khách tham quan có thể nghe giới thiệu về từng sản phẩm, trực tiếp nếm thử, so sánh hương vị và đánh giá, qua đó tiếp cận thực phẩm Hàn Quốc một cách gần gũi hơn.

Global Next K-Food là chương trình tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc có tiềm năng tăng trưởng cao tại thị trường nước ngoài để giới thiệu tới người tiêu dùng sở tại. Hoạt động lần này được thực hiện tại Hà Nội nhằm quảng bá sự đa dạng của thực phẩm Hàn Quốc thông qua hai nhóm sản phẩm Halal và K-Street Food, đồng thời tìm hiểu khẩu vị cũng như nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Song song với hoạt động dùng thử, gian hàng quảng bá Next K-Food sẽ tổ chức chương trình tương tác để khảo sát ý kiến và tăng lượng người theo dõi mới cho I LIKE K-FOOD VN - kênh mạng xã hội quảng bá nông sản, thực phẩm Hàn Quốc. Tùy theo kết quả tham gia, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận quà tặng là các sản phẩm K-Food, góp phần tăng thêm niềm vui trong quá trình trải nghiệm.

Thông qua hoạt động lần này, Văn phòng aT tại Hà Nội kỳ vọng mở rộng điểm chạm giữa người tiêu dùng Việt Nam và thực phẩm Hàn Quốc ngay tại không gian lễ hội, nơi mà công chúng có thể đồng thời tận hưởng cả văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc.

Khách tham quan có thể trực tiếp khám phá những sản phẩm K-Food mới tại gian hàng quảng bá Next K-Food trong hai ngày 24 và 25.10.2026 tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội.