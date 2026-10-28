Thực phẩm Halal Hàn Quốc tìm cơ hội tại thị trường Việt Nam

Trong hai ngày 24 và 25/10/2026, Văn phòng Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) tại Hà Nội đã giới thiệu gian hàng Next K-Food tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026, diễn ra quanh khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc.

Sự kiện do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thực hiện.

Hương vị Next K-Food được người tiêu dùng Hà Nội hưởng ứng tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026.

Điểm đáng chú ý tại gian hàng Next K-Food là sự kết hợp giữa hai nhóm sản phẩm gồm thực phẩm Halal và ẩm thực đường phố Hàn Quốc (K-Street Food), hướng đến những nhóm người tiêu dùng có nhu cầu và khẩu vị khác nhau.

Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, aT tổ chức cho khách tham quan trực tiếp dùng thử đồ ăn, thức uống, đồng thời giới thiệu đặc điểm và cách thưởng thức từng sản phẩm.

Hoạt động thu hút đông đảo người tham gia, từ những người đã quen thuộc với ẩm thực Hàn Quốc đến khách lần đầu trải nghiệm. Các món ăn gắn với đời sống thường ngày và văn hóa đường phố Hàn Quốc nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Đặc biệt, sau khi dùng thử, nhiều khách tham quan tham gia khảo sát, đưa ra nhận xét về hương vị, bao bì và ý định mua sản phẩm. Đây là những thông tin giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam trước khi mở rộng tiếp cận thị trường.

Gian hàng nằm trong chương trình Global Next K-Food, sáng kiến tìm kiếm và giới thiệu các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc có tiềm năng tăng trưởng tại thị trường nước ngoài.

Chương trình lựa chọn sản phẩm dựa trên đặc điểm văn hóa ẩm thực và xu hướng tiêu dùng của từng khu vực, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng sở tại trực tiếp trải nghiệm.

Đối với các doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc, hoạt động tại Hà Nội không chỉ là cơ hội giới thiệu sản phẩm mà còn giúp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, ghi nhận phản hồi và tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Việc đưa thực phẩm Halal cùng K-Street Food vào một không gian trải nghiệm cũng cho thấy hướng tiếp cận đa dạng hơn của chương trình Next K-Food, thay vì chỉ tập trung vào những món ăn Hàn Quốc đã phổ biến.

Thông qua hoạt động này, Văn phòng aT tại Hà Nội tiếp tục kết hợp quảng bá văn hóa ẩm thực với khảo sát thị trường, tạo cơ hội để các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc mới tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.