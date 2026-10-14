Thực phẩm G.C (GCF): Lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm, lợi nhuận bán niên giảm sâu do trích lập dự phòng

Rút lui khỏi ban điều hành và giao dịch cổ phiếu quy mô lớn

Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (mã chứng khoán: GCF) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Thứ có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Văn Thứ được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo doanh nghiệp từ năm 2018. Bên cạnh chức vụ tại doanh nghiệp, ông hiện còn đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch.

Sự kiện rút lui khỏi ban lãnh đạo diễn ra ngay sau khi ông hoàn tất giao dịch giảm mạnh tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026, ông đã bán ra thành công 1,5 triệu cổ phiếu. Giao dịch này kéo số lượng cổ phiếu nắm giữ của vị lãnh đạo từ gần 10,5 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 24,3% vốn điều lệ xuống còn xấp xỉ 9 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ 21%. Dù giảm tỷ lệ sở hữu, ông vẫn duy trì vị thế là một trong hai cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Biến động thị giá và kết quả kinh doanh bán niên kém sắc

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp ghi nhận thanh khoản bình quân đạt hơn 58.000 đơn vị mỗi phiên. Từ đầu năm 2026, thị giá cổ phiếu trải qua nhịp điều chỉnh mạnh khi trượt từ vùng đỉnh 34.500 đồng xuống mức 16.300 đồng vào cuối tháng 4, sau đó giao dịch đi ngang quanh vùng 17.000 đến 20.000 đồng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12 tháng 10, thị giá dừng ở mức 18.000 đồng mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức giảm 46% so với thời điểm đầu năm. Tạm tính theo mức giá giao dịch bình quân trong giai đoạn tháng 8 là 18.500 đồng, ông Nguyễn Văn Thứ đã thu về khoảng 27,8 tỷ đồng từ đợt bán cổ phiếu.

Về bức tranh tài chính, báo cáo bán niên soát xét năm 2026 cho thấy doanh thu của công ty đạt 396 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 132 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9%. Dù doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện, các chi phí vận hành lại phình to đã ăn mòn thành quả kinh doanh.

Chi phí bán hàng tăng 37% lên mức 30 tỷ đồng do cước vận chuyển xuất khẩu tăng cao. Chi phí quản lý doanh nghiệp vọt lên 60 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 74% do phải trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi hơn 33 tỷ đồng so với con số 8 tỷ đồng của cùng kỳ. Áp lực chi phí khiến lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2026 sụt giảm 33%, chỉ còn 33 tỷ đồng.