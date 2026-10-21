Thực phẩm G.C bị phạt 425 triệu đồng do mắc loạt vi phạm

Ngày 19/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 619/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (Thực phẩm G.C). Doanh nghiệp này có địa chỉ tại Lô V-2E, đường số 11, Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị xử phạt với 4 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 425 triệu đồng.

Thực phẩm G.C bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và các năm 2024, 2025 không đầy đủ nội dung theo mẫu quy định.

Đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng. Công ty công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2026 so với báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét; đồng thời công bố sai lệch chỉ tiêu này trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2025 so với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Trụ sở của Công ty cổ phần Thực phẩm G.Cđặt tại Lô V-2E, đường số 11, Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 trên báo cáo tài chính riêng quý II/2026 được công bố là hơn 7,08 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã soát xét ghi nhận hơn 6,1 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, lợi nhuận sau thuế được công bố là hơn 51,3 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét ghi nhận hơn 31,8 tỷ đồng.

Đối với năm 2025, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 được công bố là hơn 104,8 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán ghi nhận hơn 77,5 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, chỉ tiêu này được công bố là hơn 98,5 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán ghi nhận hơn 36,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Các nội dung chậm công bố gồm danh sách và thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng kỳ soát xét bán niên năm 2026 so với số liệu trước soát xét.

Các tài liệu khác được xác định chậm công bố gồm hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2023/11246269/HĐTD ngày 5/12/2023 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư và Công ty, với số tiền 70 tỷ đồng; Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2024/11246269/HĐTD ngày 31/12/2024 sửa đổi, bổ sung hợp đồng nêu trên; Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 11/7/2023 về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại 3 công ty thành viên.

Hành vi vi phạm thứ tư khiến doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng là không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 và Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Thực phẩm G.C là 425 triệu đồng.

Khởi đầu từ cơ sở kinh doanh nông sản tại Biên Hòa - Đồng Nai vào năm 2007, Công ty TNHH Thực phẩm G.C chính thức được thành lập vào năm 2011. Năm 2017, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đến năm 2022, công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu GCF trên sàn UPCoM, tiếp tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và tăng vốn điều lệ vào năm 2023. Năm 2024, sản phẩm Nước nha đam G.C Food được chứng nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.