Thực phẩm Bích Chi lãi 9 tháng giảm gần một nửa, lợi nhuận chưa phân phối chuyển âm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 598 tỷ đồng trong, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 49 tỷ đồng, giảm từ 97 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của Bích Chi đạt 204 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng lên 155 tỷ đồng, khiến lợi nhuận còn 49 tỷ đồng.

Không chỉ lợi nhuận gộp giảm, doanh nghiệp còn phải gánh mức chi phí hoạt động cao hơn. Trong quý III, chi phí tài chính tăng từ 1 tỷ đồng lên 4,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng lên 3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 19 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 32%.

Kết thúc quý III, lợi nhuận sau thuế đạt 13,5 tỷ đồng, giảm 63% so với mức 36 tỷ đồng của quý III/2025.

Giải trình về kết quả trên, doanh nghiệp cho biết nguyên do công ty thực hiện trích lập dự phòng tài chính đối với khoản đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 và giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí nhân công tăng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Bích Chi đạt 699 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, điểm đáng chú ý là tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 60 tỷ đồng xuống 32 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, cũng giảm xuống còn 76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng từ 118 tỷ đồng đầu năm lên 132 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng tăng 12%. Khoản mục này chiếm khoảng 19% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên 122 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 86 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng, còn phải thu ngắn hạn khác tăng từ 7 tỷ đồng lên 22 tỷ đồng.

Trong nhóm tài sản dài hạn, Bích Chi ghi nhận giá trị 330 tỷ đồng, giảm 5%. Tuy nhiên, biến động giữa các khoản mục có sự phân hóa đáng chú ý. Tài sản cố định đạt 331 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình chiếm phần lớn với giá trị là 331 tỷ đồng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cũng lên 583 tỷ đồng, trong khi giá trị hao mòn lũy kế đạt 252 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 314 tỷ đồng đầu năm xuống 265 tỷ đồng vào cuối quý III. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 83 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 116 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 598 tỷ đồng trong, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: BCF).

Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu gần như đi ngang ở mức 434 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ dương 42 tỷ đồng sang âm 1 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ âm gần 2 tỷ đồng theo báo cáo.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10 cổ phiếu BCF giao dịch ở mức 35.000 đồng, giảm 1,13% với khối lượng giao dịch là 100 đơn vị.

CTCP Thực phẩm Bích Chi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm với các sản phẩm như hủ tiếu, phở, miến, mì ăn liền, bột dinh dưỡng và bột gạo. Bên cạnh thị trường trong nước, Bích Chi còn kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm, trong đó xuất khẩu là thị trường đóng góp nguồn thu chủ yếu. Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính gồm bột dinh dưỡng, bánh phồng tôm, các sản phẩm chế biến từ bột gạo và thực phẩm ăn liền. Sản phẩm Bích Chi được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Anh, Pháp và các nước Đông Âu, Tây Âu.