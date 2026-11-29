Sản phẩm đến từ Australia được trưng bày, giới thiệu tại chương trình. Ảnh: Austrade.

Với thế mạnh về các sản phẩm thịt bò, thịt cừu, thủy hải sản, sữa và trái cây, Australia đang mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường thực phẩm Việt Nam.

Thông qua chương trình “Taste of Australia” do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tại Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tổ chức, hơn 200 sản phẩm từ 35 doanh nghiệp Australia được giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước. Chương trình đồng thời hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống (HoReCa), mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn cung thực phẩm Australia.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình. Ảnh: Vân Nguyễn.

Diễn ra từ ngày 26/11 đến hết ngày 9/12/2026 tại 11 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, chương trình kết hợp các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại và trải nghiệm ẩm thực, qua đó giúp người tiêu dùng tìm hiểu thêm về các sản phẩm cũng như cách chế biến thực phẩm Australia.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình sáng 28/11, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell, nhấn mạnh vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp trong thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng, sự phối hợp giữa Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia với đối tác phân phối quan trọng như MM Mega Market trong việc kết nối các nhà cung cấp Australia với thị trường Việt Nam, qua đó mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia (áo xanh, bên trái) cùng đầu bếp trực tiếp chế biến và giới thiệu món ăn từ các nguyên liệu, thực phẩm Australia tại chương trình. Ảnh: Vân Nguyễn.

Theo Ngài Don Farrell, ba hiệp định thương mại tự do mà Australia và Việt Nam cùng tham gia, gồm Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đã tạo khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động giao thương, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

“Thông qua những chương trình như ‘Taste of Australia’ cùng sự hợp tác với các đối tác phân phối tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn đưa các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất và xuất khẩu Australia”, Ngài Don Farrell nhấn mạnh.

Vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ đầu bếp MMVN sẽ trực tiếp chế biến và giới thiệu các món ăn từ thực phẩm Australia. Ảnh: Vân Nguyễn.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market, cho biết bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm nhập khẩu từ Australia, doanh nghiệp hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp nước này.

Qua đó, đa dạng hóa nguồn cung, tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam cho nông sản, thực phẩm Australia, đồng thời đáp ứng nhu cầu về sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn quốc tế của người tiêu dùng cũng như khách hàng chuyên nghiệp.

Người tiêu dùng mua sắm, lựa chọn các sản phẩm từ Australia tại siêu thị MM Mega Market An Phú (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Vân Nguyễn.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mại, “Taste of Australia” còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực tại điểm bán. Vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật trong thời gian diễn ra chương trình, đội ngũ đầu bếp MM Mega Market sẽ trực tiếp chế biến, giới thiệu các món ăn và tổ chức dùng thử sản phẩm tại tất cả 11 trung tâm lớn trên toàn quốc.

Qua đó, khách hàng có cơ hội tìm hiểu thêm về hương vị, chất lượng cũng như cách chế biến tròn vị các sản phẩm thực phẩm tươi ngon đến từ nước Úc.