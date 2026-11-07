Thực phẩm 24h ngày 7/11: Thịt heo, cá và rau xanh đang có giá bao nhiêu?

Khảo sát thị trường thực phẩm ngày 7/11 ghi nhận ba rọi heo 209.000 đồng/kg, cá basa 69.900 đồng/kg và dưa leo 24.900 đồng/kg. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Thịt heo duy trì mặt bằng giá cao, thủy sản nhiều mức lựa chọn

Thị trường thực phẩm ngày 7/11 ghi nhận giá heo hơi tại miền Bắc dao động 46.000–49.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cùng ở mức 49.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại các địa phương như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá thu mua phổ biến 46.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi dao động 46.000–47.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk ghi nhận mức 47.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam có giá thấp hơn, từ 44.000–47.000 đồng/kg. Đồng Tháp đạt 47.000 đồng/kg, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng ở mức 46.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ ở mức 44.000 đồng/kg.

Đối với thịt heo bán lẻ, khảo sát trên Co.op Online cho thấy các sản phẩm của nhà cung cấp Anh Hoàng Thy được niêm yết ở nhiều mức giá. Ba rọi heo có giá 209.000 đồng/kg, nạc dăm 182.000 đồng/kg, thịt đùi 145.000 đồng/kg và thịt heo xay 113.600 đồng/kg.

Nhóm thịt gia cầm có giá thấp hơn. Đùi gà tỏi CP đóng vỉ 500g được bán với giá 54.000 đồng, phi lê ức gà CP cùng quy cách có mức niêm yết thông thường 52.000 đồng.

Ở nhóm thủy sản, cá basa nguyên con bỏ đầu được niêm yết 69.900 đồng/kg, cá nục 75.000 đồng/kg, cá bạc má 85.000 đồng/kg và cá điêu hồng làm sạch 85.000 đồng/kg. Cá lóc đen nguyên con làm sạch có giá 98.000 đồng/kg.

Đối với các loại cá có giá cao hơn, cá lăng được niêm yết 149.000 đồng/kg trước ưu đãi, cá chim trắng 215.000 đồng/kg trước ưu đãi. Tôm thẻ loại 51–60 con/kg có mức giá niêm yết 199.900 đồng/kg.

Mức chênh lệch giữa các nhóm thủy sản phản ánh sự khác nhau về chủng loại, kích cỡ, phương pháp sơ chế và hình thức bảo quản. Người tiêu dùng có thể lựa chọn cá basa, cá nục hoặc cá điêu hồng cho bữa ăn gia đình, trong khi tôm thẻ và một số loại cá biển có giá cao hơn.

Rau xanh, trứng và thực phẩm thiết yếu: Nhiều mức giá cuối tuần

Khảo sát nhóm rau củ trên Co.op Online cho thấy dưa leo Co.op Select được niêm yết 24.900 đồng/kg, bí đao 26.900 đồng/kg và mướp hương 29.900 đồng/kg. Bông cải xanh có giá 59.900 đồng/kg, cà rốt Co.op Select 35.800 đồng/kg.

Với các loại rau đóng gói, cải ngọt Đà Lạt Co.op Select gói 300g được niêm yết 16.900 đồng, cải xanh Đà Lạt cùng quy cách 16.900 đồng, cải bó xôi 28.900 đồng/gói. Cải thìa baby Co.op Select gói 300g có giá 16.500 đồng.

Ngoài rau xanh, các loại củ phục vụ bữa ăn hằng ngày có mức giá khá đa dạng. Bầu Co.op Select được niêm yết 24.900 đồng/kg, bắp cải trái tim 28.900 đồng/kg, trong khi bí đỏ tròn có mức giá tùy theo sản phẩm và điểm bán.

Ở nhóm trứng, hộp 10 quả trứng gà Co.op Select loại 1 có giá niêm yết 26.900 đồng. Trứng vịt V.Food size L, vỉ 10 quả, được niêm yết 37.000 đồng. Đậu hũ trắng có giá 6.300 đồng/miếng.

Đối với nhóm lương thực và thực phẩm đóng gói, gạo thơm ST25 phát thải thấp Co.op Finest túi 5kg có giá ưu đãi hiển thị 145.000 đồng, so với mức thông thường 225.000 đồng. Gạo thơm mùa vàng ST25 Co.op Finest túi 5kg có giá ưu đãi 132.000 đồng, so với mức niêm yết 179.000 đồng.

Bên cạnh các mức giá bán thông thường, hệ thống bán lẻ cũng áp dụng các chương trình ưu đãi cho từng nhóm hàng. Giá khuyến mại được xác định theo sản phẩm, thời gian áp dụng và chính sách của nhà bán lẻ, có thể thay đổi giữa các chi nhánh.

Bảng giá thực phẩm ngày 7/11/2026

Giá tham khảo tại hệ thống Co.op Online

Lưu ý: Giá tham khảo theo danh mục bán hàng trực tuyến của Co.op Online trong đợt khảo sát ngày 7/11/2026. Giá bán có thể thay đổi theo khu vực, chi nhánh và chương trình ưu đãi. Giá gạch ngang là mức thông thường trước ưu đãi.

Nhìn chung, thị trường thực phẩm cuối tuần tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm hàng. Giá heo hơi duy trì trong khoảng 44.000–49.000 đồng/kg; các sản phẩm thịt bán lẻ có mức giá khác nhau theo thương hiệu và phần thịt. Nhóm cá, rau củ, trứng và đậu phụ cung cấp nhiều lựa chọn cho bữa ăn gia đình.

Người tiêu dùng có thể đối chiếu giá theo quy cách đóng gói, thương hiệu và chương trình bán hàng để lựa chọn mặt hàng phù hợp. Đặc biệt, với thực phẩm tươi sống, giá hiển thị trên kênh trực tuyến có thể khác với giá tại chợ truyền thống hoặc siêu thị ở từng khu vực.

Giá điện, giá xăng cùng giảm đầu tháng 11

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,90 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Tiếp đó, từ 15h ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xuống tối đa 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít, xuống 28.696 đồng/lít.

Việc giá điện và xăng cùng giảm góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo quản và phân phối thực phẩm. Tuy nhiên, mức độ tác động đến giá bán lẻ còn phụ thuộc vào chi phí nguyên liệu, vận chuyển và nguồn cung từng mặt hàng.

Giá xăng, điện sau điều chỉnh đầu tháng 11

Các mức giá chính thức áp dụng trong nước

GIÁ ĐIỆN BÌNH QUÂN

2.159,90

đồng/kWh · chưa VAT

↓ Giảm 2%

XĂNG E5 RON92

20.898

đồng/lít · mức tối đa

↓ Giảm 2.305 đồng

XĂNG E10 RON95-III

21.156

đồng/lít · mức tối đa

↓ Giảm 2.075 đồng

DẦU DIESEL 0,05S

28.696

đồng/lít · mức tối đa

↓ Giảm 180 đồng

Giá điện áp dụng từ ngày 1/11/2026; giá xăng dầu từ 15h ngày 5/11/2026. Mức giảm chi phí năng lượng không đồng nghĩa với việc giá thực phẩm bán lẻ giảm tương ứng.