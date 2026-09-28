Thực phẩm 24h ngày 28/9: Rau xanh tăng theo mưa, cá đồng mùa lũ đắt thêm

Rau xanh tiếp tục là mặt hàng đáng chú ý

Thị trường thực phẩm sáng 28/9 ghi nhận diễn biến đáng chú ý nhất ở nhóm rau xanh. Tại TP.HCM, mưa lớn kéo dài những ngày qua ảnh hưởng đến một số vùng sản xuất, khiến lượng rau về chợ giảm và tỷ lệ hao hụt tăng.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống cho thấy xà lách, ngò rí, hành lá phổ biến khoảng 65.000-80.000 đồng/kg. Riêng ớt có nơi lên 90.000-95.000 đồng/kg. Bông cải xanh, ớt chuông khoảng 65.000-67.000 đồng/kg; cải xanh, cải thìa, bó xôi khoảng 40.000-45.000 đồng/kg. Nhóm bầu, bí, khổ qua chủ yếu dao động 20.000-25.000 đồng/kg. So với đầu tháng 9, nhiều mặt hàng đã tăng khoảng 20-30%.

Tại một số chợ dân sinh TP.HCM được khảo sát sáng 28/9, rau muống khoảng 20.000 đồng/kg; cải xanh, cải ngọt có thời điểm lên khoảng 40.000 đồng/kg. Giá tại từng chợ có thể chênh lệch theo thời điểm nhập hàng, chất lượng và nguồn cung.

Diễn biến này chủ yếu tập trung ở rau ăn lá và rau gia vị - nhóm dễ dập nát, khó bảo quản khi mưa kéo dài. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá một số mặt hàng như bầu, cà chua, cải ngọt, cải xanh và hành lá đã tăng khoảng 1.000-3.000 đồng/kg so với tuần trước.

Siêu thị giữ giá rau ổn định hơn

Trái với mức tăng khá rõ tại chợ truyền thống, giá rau tại nhiều hệ thống bán lẻ hiện ổn định hơn.

Tại Co.opmart, rau mồng tơi baby khoảng 13.300 đồng/gói 280g; rau dền baby 13.300 đồng/gói 250g; bí giống Mỹ 23.900 đồng/kg; bầu khoảng 24.900 đồng/kg; bí đao 26.900 đồng/kg; mướp hương 29.900 đồng/kg và cà rốt 39.200 đồng/kg.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống đã chủ động lấy hàng từ nhiều vùng sản xuất để bù đắp khi một khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa. MM Mega Market cũng duy trì lượng rau củ quả cung ứng khoảng 60-65 tấn/ngày cho toàn hệ thống; một số rau gia vị và rau ăn lá có tăng nhưng mức điều chỉnh được doanh nghiệp ghi nhận không quá 10%.

Cá đồng mùa nước nổi tăng 10-20%

Không chỉ rau xanh, một số loại cá đồng cũng đang tăng giá khi nguồn cung mùa nước nổi năm nay thấp hơn những năm trước.

Ghi nhận tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy cá lóc đồng và cá trê đồng khoảng 120.000-130.000 đồng/kg; cá chốt, cá lăng 50.000-70.000 đồng/kg; cá rô đồng khoảng 120.000 đồng/kg. Cá chạch đồng và cá trèn đồng có giá cao hơn, khoảng 250.000-300.000 đồng/kg.

Theo các đầu mối thu mua, lượng cá đồng hiện giảm đáng kể so với cùng kỳ, khiến giá nhiều loại tăng khoảng 10-20%.

Trong khi đó, nhóm thủy sản phổ thông tại siêu thị vẫn có khá nhiều lựa chọn ở vùng giá thấp hơn. Trên Co.op Online, cá basa nguyên con bỏ đầu khoảng 65.000 đồng/kg; cá lóc đen làm sạch khoảng 83.300 đồng/kg; cá rô làm sạch 97.000 đồng/kg; phi lê basa tươi khoảng 116.800 đồng/kg; tôm thẻ cỡ 51-60 con/kg khoảng 178.000 đồng/kg theo chương trình đang hiển thị.

THỰC PHẨM 24H - NGÀY 28/9/2026 Giá tham khảo tại chợ dân sinh và một số hệ thống bán lẻ. Rau xanh là nhóm có biến động đáng chú ý trong ngày.

🥬 Rau xanh - rau củ ĐÁNG CHÚ Ý

🥩 Thịt - trứng

🐟 Cá - thủy sản TĂNG GIÁ

🌾 Gạo - lương thực

Lưu ý: Giá mang tính tham khảo tại thời điểm khảo sát ngày 28/9/2026 và có thể thay đổi theo khu vực, điểm bán, thương hiệu, quy cách sản phẩm và chương trình khuyến mại. Giá rau tại chợ dân sinh có thể biến động nhanh theo lượng hàng về chợ trong ngày.

Trứng 24.000-33.000 đồng/chục

Giá trứng gà bán lẻ hiện tương đối ổn định. Tại các chợ dân sinh, trứng gà công nghiệp phổ biến khoảng 24.000-29.000 đồng/chục; tại các cửa hàng và hệ thống bán lẻ, mức giá khoảng 27.000-33.000 đồng/chục tùy thương hiệu và quy cách.

Giá trứng xuất chuồng tại Đồng Nai hiện khoảng 1.700-1.800 đồng/quả, cao hơn vài tháng trước khoảng 300-400 đồng/quả. Tuy nhiên, mức tăng ở khâu sản xuất chưa tạo biến động lớn đối với giá bán lẻ.

Gạo giữ mặt bằng ổn định

Nhóm gạo đóng túi tại siêu thị chưa ghi nhận biến động đáng kể. Giá tham khảo trên Co.op Online cho thấy gạo thông dụng Co.op Happy loại 5kg khoảng 75.000 đồng; gạo OM18 Co.op Select 5kg khoảng 99.000 đồng; Jasmine Co.op Select 5kg khoảng 115.000 đồng.

Ở phân khúc cao hơn, ST25 mùa vàng Co.op Finest 5kg khoảng 129.000 đồng; ST25 phát thải thấp 5kg khoảng 169.000 đồng. Một số sản phẩm đang áp dụng mức khuyến mại nên giá có thể thay đổi theo điểm bán và thời gian mua hàng.

Thịt heo chưa chịu áp lực tăng

Ở thị trường nguyên liệu, giá heo hơi sáng 28/9 tiếp tục lùi về vùng khoảng 56.000-59.000 đồng/kg tùy địa phương, sau chuỗi điều chỉnh gần đây.

Trên hệ thống bán lẻ, giá từng phần thịt vẫn có khoảng cách khá lớn. Co.op Online đang niêm yết thịt vai Meat Deli khoảng 145.900 đồng/kg, thịt đùi 145.900 đồng/kg, nạc dăm 193.900 đồng/kg và ba rọi khoảng 199.900 đồng/kg.

Như vậy, trong “giỏ thực phẩm” ngày 28/9, rau xanh và rau gia vị là nhóm cần chú ý nhất về biến động giá. Mưa, triều cường và nguồn cung từ các vùng trồng có thể tiếp tục khiến giá rau tại chợ dân sinh thay đổi nhanh theo từng phiên hàng, trong khi các hệ thống bán lẻ hiện vẫn giữ được nguồn cung ổn định hơn.