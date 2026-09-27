Thực phẩm 24h ngày 27/9: Rau xanh được chú ý sau mưa, thịt gà và gạo có nhiều mức giảm

Rau xanh thành tâm điểm sau những ngày mưa

Thị trường thực phẩm cuối tuần ghi nhận sự chú ý tập trung vào nhóm rau xanh. Những ngày qua, mưa kéo dài tại một số khu vực phía Bắc đã ảnh hưởng tới nguồn cung rau ăn lá, nhất là tại các chợ dân sinh.

Khảo sát được Báo Công Thương công bố ngày 25/9 cho thấy tại một số chợ ở Hà Nội, rau muống được bán khoảng 20.000 - 25.000 đồng/bó; rau ngót khoảng 15.000 đồng/bó; rau cải khoảng 30.000 đồng/kg. Giá từng loại có thể chênh lệch đáng kể giữa các điểm bán.

Trong khi đó, trên hệ thống bán lẻ trực tuyến, mặt bằng giá rau đóng gói vẫn khá đa dạng. Co.op Online hiển thị cải xanh baby Co.op Select 300 g ở mức 14.500 đồng/gói, cải ngọt baby 300 g khoảng 15.500 đồng/gói; rau mồng tơi baby 280 g và rau dền baby 250 g cùng khoảng 13.300 đồng/gói.

Một số loại củ, rau có khả năng bảo quản lâu hơn cũng đang ở mức dễ lựa chọn cho giỏ thực phẩm gia đình. Bắp cải trắng Co.op Select khoảng 13.500 đồng/kg, cải thảo khoảng 22.500 đồng/kg, su su khoảng 29.900 đồng/kg và khoai tây vàng khoảng 42.900 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy người mua có thể gặp mức giá rất khác nhau giữa chợ truyền thống và hệ thống siêu thị, tùy nguồn hàng, quy cách đóng gói và địa điểm bán.

Thịt gà có nhiều lựa chọn dưới 55.000 đồng/500 g

Ở nhóm thực phẩm giàu đạm, thịt gà là một trong những nhóm có nhiều mức giá đáng chú ý.

Co.op Online đang hiển thị phi lê ức gà CP 500 g ở mức 44.000 đồng, thấp hơn mức niêm yết 52.000 đồng; chân gà CP 500 g khoảng 30.500 đồng, từ mức 36.000 đồng. Đùi gà tỏi 500 g khoảng 54.000 đồng, trong khi đùi gà góc tư Japfa 500 g khoảng 40.000 đồng.

Với thịt bò, mức giá cao hơn khá rõ. Nạm bò Úc được niêm yết khoảng 265.000 đồng/kg, nạc đùi bò Úc 361.000 đồng/kg và thăn ngoại bò Úc khoảng 420.000 đồng/kg.

Thịt heo tiếp tục có khoảng giá rộng tùy thương hiệu và quy cách. Một sản phẩm ba rọi heo của Anh Hoàng Thy trên Co.op Online đang hiển thị 209.000 đồng/kg. Vì giá thịt tươi thay đổi theo điểm giao hàng và nguồn cung, người mua cần kiểm tra lại mức niêm yết tại khu vực trước khi đặt hàng.

Cá, tôm từ dưới 70.000 đồng/kg

Thủy sản tiếp tục tạo thêm lựa chọn cho bữa ăn gia đình. Co.op Online đang niêm yết cá basa nguyên con bỏ đầu khoảng 69.900 đồng/kg, cá nục 75.000 đồng/kg, cá điêu hồng làm sạch khoảng 85.000 đồng/kg và cá lóc đen làm sạch khoảng 98.000 đồng/kg.

Ở nhóm hải sản, tôm thẻ cỡ 51 - 60 con/kg được hiển thị khoảng 199.900 đồng/kg. Thịt hàu sữa đóng gói 300 g khoảng 68.000 đồng, thấp hơn mức giá trước đó 78.500 đồng.

Thực phẩm 24h - 27/9/2026

Giá một số thực phẩm đáng chú ý tại hệ thống bán lẻ trực tuyến

Giá mang tính tham khảo tại thời điểm khảo sát và có thể thay đổi theo khu vực, điểm bán, tồn kho, quy cách sản phẩm và chương trình khuyến mại. Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đầy đủ thông tin.

🥬 Rau, củ 8 sản phẩm

🍗 Thịt, gia cầm 7 sản phẩm

🐟 Cá, thủy sản 6 sản phẩm

🍚 Gạo 3 sản phẩm

🍉 Trái cây 4 sản phẩm

Gạo, trái cây có nhiều mức giá dễ lựa chọn

Một số mặt hàng gạo đang có mức giảm khá rõ. Gạo OM18 Co.op Select túi 5 kg được niêm yết 92.000 đồng, giảm từ 105.000 đồng. Gạo Jasmine Co.op Select 7 kg ở mức 148.000 đồng, từ 189.000 đồng.

Đáng chú ý, gạo thơm mùa vàng ST25 Co.op Finest 5 kg đang hiển thị khoảng 132.000 đồng, thấp hơn mức 179.000 đồng. Một số dòng ST25 khác vẫn nằm trong khoảng 165.000 - hơn 200.000 đồng/5 kg tùy thương hiệu.

Trái cây phổ thông duy trì khoảng giá khá rộng. Chuối Co.op Select loại 1 khoảng 35.900 đồng/kg; thanh long ruột đỏ 25.900 đồng/kg; ổi Đài Loan 20.900 đồng/kg và đu đủ vàng loại 1 khoảng 18.900 đồng/kg.

Nhìn chung, giỏ thực phẩm ngày 27/9 đang có sự phân hóa. Rau xanh là nhóm cần theo dõi sát hơn sau thời tiết mưa kéo dài, trong khi nhiều mặt hàng thịt gà, cá, gạo và trái cây tại hệ thống bán lẻ vẫn có mức giá tương đối dễ lựa chọn.

* Giá trong bài là mức tham khảo hiển thị trên các hệ thống bán lẻ trực tuyến tại thời điểm khảo sát; giá thực tế có thể thay đổi theo khu vực, cửa hàng, quy cách, tồn kho và chương trình khuyến mại.