Thực phẩm 24h ngày 26/9: Trứng gà từ 27.900 đồng/hộp, cá hồi giảm mạnh. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Trứng gà, cá hồi vào nhóm giá đáng chú ý

Khảo sát các kênh bán lẻ trực tuyến cho thấy trứng gà tiếp tục là một trong những nhóm thực phẩm có nhiều lựa chọn ở vùng giá thấp.

Tại AEON Eshop, trứng gà tươi Topvalu loại 1 hộp 10 quả đang được niêm yết 27.900 đồng; trứng gà size L V.Food hộp 10 quả ở mức 30.000 đồng sau giảm giá; một số sản phẩm trứng gà ta hộp 10 quả được bán khoảng 42.000 đồng.

Ở nhóm thủy sản, cá hồi trở thành mặt hàng nổi bật khi một số sản phẩm được giảm giá khá mạnh. Fillet cá hồi AVN 250g được hệ thống AEON Eshop niêm yết quanh 139.000-149.000 đồng, thấp hơn mức giá gốc 219.000 đồng tùy chương trình và khu vực bán hàng. Tôm thẻ size 50-60 loại 300g được niêm yết khoảng 60.000 đồng, trong khi tôm thẻ cỡ 20-30 loại 200g khoảng 85.000 đồng.

Thịt bò cũng xuất hiện nhiều mức giảm. Bò xay AVN 300g được niêm yết 78.000 đồng, giảm từ 90.000 đồng; bò cắt xào 300g khoảng 102.000 đồng; thăn lõi vai bò tuyết 200g khoảng 115.000 đồng, thấp hơn mức giá gốc 139.000 đồng.

Thịt heo bán lẻ giữ mặt bằng cao hơn nhiều giá heo hơi

Ở nhóm thịt heo, giá tại hệ thống bán lẻ hiện phân hóa khá rộng theo phần thịt và quy cách đóng gói. Ba rọi heo AVN 500g được niêm yết khoảng 105.000 đồng, tương đương khoảng 210.000 đồng/kg; nạc dăm heo 500g khoảng 95.000 đồng; thịt đùi 500g khoảng 73.000 đồng và sườn non 500g khoảng 140.000 đồng.

Ức gà fillet CP 500g hiện ở mức khoảng 57.000 đồng; một số dòng đùi tỏi gà 500g được bán quanh 59.000-65.000 đồng.

Trong khi giá bán lẻ chưa xuất hiện biến động lớn, thị trường heo hơi sáng 26/9 tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Giá thu mua trên cả nước phổ biến 57.000-60.000 đồng/kg, trong đó Hà Nội và Hưng Yên thuộc nhóm còn giữ mức 60.000 đồng/kg. Một số tỉnh miền Bắc giảm thêm khoảng 1.000 đồng/kg.

Tham khảo tại chợ Vĩnh Long ngày 25/9, thịt ba rọi được ghi nhận khoảng 130.000 đồng/kg, thịt heo nạc 120.000 đồng/kg, thịt đùi 110.000 đồng/kg và thịt bò thăn khoảng 270.000 đồng/kg. Mức giá tại chợ truyền thống có thể chênh lệch đáng kể so với thực phẩm đóng khay, có thương hiệu tại hệ thống siêu thị.

Giá thực phẩm đáng chú ý ngày 26/9/2026

Giá mang tính tham khảo tại thời điểm khảo sát, có thể thay đổi theo khu vực bán hàng, chương trình khuyến mãi và thời điểm đặt mua.

🥚 Trứng - Giá từ 27.900 đồng/hộp

🐟 Thủy sản - Cá hồi nằm trong nhóm giảm giá mạnh

🥩 Thịt heo - Giá bán lẻ phân hóa theo từng phần thịt

🥩 Thịt bò - Nhiều sản phẩm đang có khuyến mãi

🍗 Thịt gà - Ức gà từ khoảng 57.000 đồng/500g

🥬 Rau củ - Nhiều loại phổ biến quanh 20.000 đồng/kg

🍎 Trái cây - Thanh long đang có mức giá đáng chú ý

📊 Tham khảo giá heo hơi

Nguồn tham khảo: Các hệ thống bán lẻ trực tuyến và dữ liệu giá thị trường được cập nhật trong ngày 26/9/2026. Giá thực tế có thể thay đổi theo điểm bán và thời điểm mua hàng.

Rau củ dễ mua, thanh long có mức giảm mạnh

Nhóm rau củ tiếp tục có nhiều sản phẩm ở vùng giá thấp. Cải ngọt AVN 300g được niêm yết khoảng 14.000 đồng; dưa leo AVN 500g khoảng 19.000 đồng; dưa leo Topvalu 500g khoảng 22.000 đồng. Cà chua Đà Lạt có mức từ khoảng 30.000 đồng/400g hoặc 49.000 đồng/kg tùy quy cách.

Tại chợ Vĩnh Long, giá tham khảo ngày 25/9 cho thấy rau muống, cải ngọt, cải bẹ xanh và dưa leo cùng quanh 20.000 đồng/kg; cà chua khoảng 25.000 đồng/kg, hành lá 25.000 đồng/kg, đậu bắp 15.000 đồng/kg và nấm rơm khoảng 80.000 đồng/kg.

Trái cây cũng xuất hiện một số chương trình giảm đáng kể. Trên AEON Eshop, thanh long ruột trắng loại 1,3kg được niêm yết khoảng 31.000 đồng, thanh long ruột đỏ khoảng 38.000 đồng/1,3kg, thấp hơn rõ rệt so với giá niêm yết trước giảm.

Thời tiết ngày 26/9 tương đối thuận lợi tại Bắc bộ khi ban ngày phổ biến trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Diễn biến mưa tại một số khu vực vẫn là yếu tố cần theo dõi đối với vận chuyển, bảo quản và nguồn cung rau quả tươi trong những ngày tới.

Nhìn chung, giỏ thực phẩm ngày 26/9 chưa xuất hiện biến động giá diện rộng. Điểm đáng chú ý nằm ở các chương trình khuyến mãi đối với trứng, cá hồi, thịt bò và một số loại trái cây, trong khi giá heo hơi tiếp tục giảm nhưng chưa phản ánh ngay vào giá thịt heo bán lẻ.

Giá bán tại hệ thống bán lẻ trực tuyến có thể thay đổi theo khu vực giao hàng, thời điểm đặt hàng và chương trình khuyến mãi.