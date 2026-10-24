Thực phẩm 24h ngày 24/10: Gạo ST25 giảm tới 80.000 đồng, rau xanh từ 13.300 đồng

Giá thực phẩm ngày 24/10 ghi nhận nhiều ưu đãi tại các siêu thị. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Gạo ST25 giảm tới 36%, nhiều sản phẩm 5kg dưới 160.000 đồng

Tại Co.op Online, gạo thơm ST25 phát thải thấp Co.op Finest loại 5kg được niêm yết 145.000 đồng, giảm 80.000 đồng so với mức 225.000 đồng, tương đương 36%.

Một số sản phẩm khác cũng đang được khuyến mại. Gạo thơm Ngọc Nương 9 Co.op Finest loại 5kg còn 155.000 đồng, giảm 31%; gạo thơm mùa vàng ST25 Co.op Finest 5kg còn 132.000 đồng, giảm 26%.

Gạo thơm Special ST25 Neptune loại 5kg được bán với giá 159.000 đồng, giảm 28% từ mức 222.000 đồng. Gạo Jasmine Co.op Select loại 5kg có giá 108.000 đồng, giảm 21%.

Ở phân khúc phổ thông, gạo OM18 Co.op Select loại 5kg đang được niêm yết 89.000 đồng, giảm 15% so với giá thông thường.

Rau xanh từ 13.300 đồng/gói, nhiều loại củ dưới 30.000 đồng/kg

Nhóm rau củ tiếp tục có nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu mua sắm hằng ngày.

Tại Co.op Online, rau mồng tơi baby và rau muống baby Co.op Select cùng được bán với giá 13.300 đồng/gói 280g. Cải ngọt Đà Lạt và cải thìa Đà Lạt loại 300g có giá 16.900 đồng/gói.

Với nhóm củ quả, su su Co.op Select được niêm yết 17.500 đồng/kg, bí đỏ tròn 19.900 đồng/kg, bí đao 21.900 đồng/kg và bầu 24.900 đồng/kg. Dưa leo ở mức 24.900 đồng/kg, mướp hương 29.900 đồng/kg.

Một số loại rau, củ có giá cao hơn như bông cải xanh 59.900 đồng/kg, cà rốt 39.200 đồng/kg và khoai tây vàng 42.900 đồng/kg.

Bảng giá thực phẩm ngày 24/10/2026

Giá bán tham khảo tại hệ thống bán lẻ. Đơn vị giá: Đồng.

Gạo và thực phẩm thiết yếu

Rau xanh và củ quả

Thịt và trứng

Cá và thủy sản

Trái cây

Giá bán tham khảo tại Co.op Online. Mức giá và chương trình khuyến mại có thể thay đổi theo địa điểm, thời điểm mua hàng và quy định của hệ thống bán lẻ.

Thịt heo xay từ 120.700 đồng/kg, trứng gà giảm tới 17%

Ở nhóm thịt tươi, Co.op Online niêm yết thịt heo xay Anh Hoàng Thy ở mức 120.700 đồng/kg, thịt đùi heo 145.000 đồng/kg và nạc dăm heo 182.000 đồng/kg.

Đối với gia cầm, đùi gà góc tư Co.op Select loại 500g có giá 40.200 đồng/vỉ, cánh gà công nghiệp 500g giá 49.500 đồng/vỉ. Mề gà CP loại 500g giảm 15%, còn 44.000 đồng/vỉ.

Nhóm trứng ghi nhận nhiều mức khuyến mại. Trứng gà Nông Trại Xanh loại 10 quả, trọng lượng 60g/quả, được bán với giá 27.400 đồng/vỉ, giảm 17% từ mức 33.000 đồng.

Trứng gà tươi Tafa hộp 600g có giá 28.000 đồng, giảm 15%. Trứng gà Co.op Happy size S loại 6 quả được niêm yết 14.000 đồng/hộp, giảm 10%.

Cá basa từ 69.900 đồng/kg, trái cây phổ thông dưới 35.000 đồng/kg

Tại quầy thủy sản của Co.op Online, cá basa nguyên con bỏ đầu có giá 69.900 đồng/kg, cá bạc má 85.000 đồng/kg, cá lóc đen nguyên con làm sạch 98.000 đồng/kg và cá hú 118.000 đồng/kg.

Tôm thẻ loại 51-60 con/kg được niêm yết 199.900 đồng/kg. Đây là mức giá bán lẻ theo quy cách sản phẩm tại hệ thống, không phải giá thu mua tại vùng nuôi.

Ở nhóm trái cây, dưa hấu đỏ loại 1 có giá 19.000 đồng/kg, chuối sứ 20.900 đồng/kg, cam sành Co.op Select 24.500 đồng/kg và ổi Đài Loan 24.500 đồng/kg.

Bưởi Năm Roi Co.op Select được niêm yết khoảng 33.200 đồng/kg, trong khi bưởi da xanh ở mức 54.500 đồng/kg. Dưa lưới ruột cam có giá 45.900 đồng/kg.

Ngoài các mức giảm trực tiếp, LOTTE Mart tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi 15.000 đồng đối với đơn thực phẩm tươi sống từ 249.000 đồng và đơn thịt gà từ 209.000 đồng. Chương trình được công bố áp dụng đến hết ngày 31/10/2026 theo điều kiện của hệ thống.

Giá bán thực tế có thể khác nhau giữa các siêu thị, địa bàn giao hàng và thời điểm áp dụng khuyến mại.