Thực phẩm 24h ngày 23/10: Cam sành giảm 15%, trứng gà từ 19.800 đồng/vỉ

Giá thực phẩm tại các hệ thống bán lẻ ngày 23/10 ghi nhận nhiều lựa chọn ở nhóm rau củ, thịt, cá và trứng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Rau xanh, trái cây có nhiều mức giá

Tại hệ thống LOTTE Mart Online, rau mồng tơi đóng gói 250g được niêm yết 15.900 đồng, cải ngọt 250g giá 16.900 đồng. Cà rốt 365 Fresh 500g có giá 29.900 đồng, bông cải xanh 800g ở mức 71.920 đồng.

Nhóm trái cây ghi nhận một số sản phẩm được giảm giá. Cam sành vắt nước loại 2kg còn 44.000 đồng, giảm 15% so với mức 51.800 đồng trước khuyến mại, tương đương 22.000 đồng/kg.

Cam sành loại 1 Meko Star được niêm yết 35.000 đồng/kg. Chuối sứ có giá 32.850 đồng/1,5kg, trong khi chuối vàng HaHa ở mức 36.900 đồng/kg.

Đáng chú ý, hồng giòn Mộc Châu giảm từ 85.000 đồng xuống 68.000 đồng/kg, tương đương mức giảm 20%. Lê tai nung cũng có giá 43.900 đồng/kg sau khuyến mại.

Thịt gà từ 42.000 đồng/vỉ, trứng có nhiều lựa chọn

Ở nhóm thịt gia cầm, đùi gà góc tư Leboucher loại 500g được niêm yết 42.000 đồng, lườn gà CP 500g giá 54.000 đồng. Các sản phẩm đóng vỉ tiếp tục đáp ứng nhu cầu mua theo khẩu phần của hộ gia đình.

Với thịt heo, ba rọi G Kitchen loại 300g được bán ở mức 79.000 đồng. Sụn sườn non heo 500g có giá 157.500 đồng. Chênh lệch giá giữa các sản phẩm khá lớn, phụ thuộc vào phần thịt, thương hiệu và quy cách sơ chế.

Trứng gà V.Food loại 1 vỉ 6 quả có giá 19.800 đồng. Trứng gà ta V.Food giỏ 10 quả ở mức 37.000 đồng, trứng gà Tafa hộp 10 quả giá 38.500 đồng. Một số dòng trứng có quy cách và trọng lượng lớn hơn được bán ở mức cao hơn.

Bảng giá thực phẩm ngày 23/10/2026

5 nhóm thực phẩm · 23 sản phẩm · Giá tham khảo tại hệ thống bán lẻ

🥬 Rau xanh và củ quả 5 sản phẩm

🥩 Thịt heo và thịt gà 4 sản phẩm

🐟 Cá và thủy sản 4 sản phẩm

🥚 Trứng các loại 4 sản phẩm

🍊 Trái cây 6 sản phẩm

Giá tham khảo theo niêm yết tại LOTTE Mart Online và AEONESHOP, có thể thay đổi theo điểm bán và chương trình ưu đãi. Chạm vào từng nhóm để mở hoặc thu gọn. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đầy đủ các cột thông tin.

Cá, thủy sản đa dạng về chủng loại

Tại quầy thủy sản, cá diêu hồng phi lê tươi loại 400g có giá 86.000 đồng, cá rô phi phi lê 500g ở mức 99.500 đồng.

Cá thu đao loại 500g được niêm yết 74.500 đồng. Trong khi đó, cá nục thuôn tươi loại 500g tại AEONESHOP có giá tham khảo 69.000 đồng.

Các sản phẩm thủy sản đã làm sạch, cắt khúc hoặc phi lê có mức giá khác nhau do quy cách chế biến và tỷ lệ thịt thành phẩm. Người tiêu dùng có thể lựa chọn theo nhu cầu chế biến và khối lượng sử dụng.

Bên cạnh giá bán từng mặt hàng, các hệ thống siêu thị tiếp tục triển khai ưu đãi theo hóa đơn. LOTTE Mart đang công bố chương trình giảm thêm 15.000 đồng cho đơn thực phẩm tươi sống từ 249.000 đồng, áp dụng đến ngày 31/10/2026 theo điều kiện của chương trình.

Theo thông tin của ngành khuyến nông Hà Nội công bố ngày 21/10, nguồn cung thực phẩm trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm nhìn chung được bảo đảm. Tuy nhiên, giá một số nhóm hàng, đặc biệt là rau củ, thịt lợn và trứng, vẫn chịu tác động của thời tiết và chi phí đầu vào.

Thị trường bán lẻ vì vậy tiếp tục ghi nhận sự kết hợp giữa giá niêm yết theo từng sản phẩm và các chương trình khuyến mại, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng khi mua sắm thực phẩm thiết yếu.