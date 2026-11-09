Thực phẩm 24h ngày 19/11: Hà Nội mưa rét, giá rau xanh và thịt cá đầu tuần ra sao?

Thời tiết mưa lạnh khiến nhóm rau xanh trở thành mặt hàng đáng chú ý trên thị trường thực phẩm đầu tuần. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Mưa rét đầu tuần, chú ý nguồn cung rau xanh

Sáng 9/11, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động 17-20 độ C. Nhiều địa phương Bắc bộ cũng xuất hiện mưa, nhiệt độ giảm khi không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực.

Thời tiết mưa lạnh khiến nhóm rau xanh trở thành mặt hàng đáng chú ý trên thị trường thực phẩm đầu tuần. Mưa lớn có thể ảnh hưởng đến việc thu hoạch, sơ chế và vận chuyển rau từ vùng sản xuất đến các điểm tiêu thụ, nhất là đối với rau ăn lá có thời gian bảo quản ngắn.

Trên hệ thống Co.op Online, giá rau củ hiện có sự phân hóa theo chủng loại và quy cách sản phẩm.

Bắp cải trắng Co.op Select được niêm yết 13.500 đồng/kg, dưa leo và bầu cùng mức 24.900 đồng/kg, bí đao 26.900 đồng/kg, bắp cải trái tim 28.900 đồng/kg và mướp hương 29.900 đồng/kg.

Một số loại rau có giá cao hơn, như bông cải xanh 59.900 đồng/kg. Trong khi đó, cải ngọt Đà Lạt và cải xanh Đà Lạt được niêm yết 16.900 đồng/gói 300g, cải bó xôi 28.900 đồng/gói cùng trọng lượng.

Tại Hà Nội, thị trường rau củ từng ghi nhận biến động mạnh trong những đợt mưa lớn trước đây. Theo thông tin tổng hợp của ngành nông nghiệp Thủ đô, trong 9 tháng năm 2026, chỉ số giá nhóm rau tươi, rau khô và rau chế biến tăng 8,28% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, với đợt mưa rét ngày 9/11, chưa có đủ dữ liệu để xác định giá rau tại các chợ dân sinh đã tăng đồng loạt. Mức giá niêm yết trực tuyến cũng có thể khác với giá tại chợ truyền thống ở Hà Nội.

Thịt heo từ 145.000 đồng/kg, sườn non vượt 280.000 đồng/kg

Ở nhóm thực phẩm tươi sống, giá thịt heo bán lẻ tiếp tục có sự chênh lệch lớn giữa các phần thịt.

Theo giá niêm yết trên Co.op Online, thịt đùi heo của nhà cung cấp Anh Hoàng Thy có giá 145.000 đồng/kg, thăn nội 166.000 đồng/kg và nạc dăm 182.000 đồng/kg.

Ba rọi heo được bán ở mức 209.000 đồng/kg, trong khi sườn non có giá 281.000 đồng/kg.

Sự chênh lệch chủ yếu xuất phát từ từng phần thịt, tỷ lệ thu hồi sau giết mổ, quy cách sơ chế và tiêu chuẩn phân phối. Những loại thịt có nhu cầu tiêu dùng cao như ba rọi, sườn non thường được niêm yết ở mức cao hơn thịt đùi hoặc các phần thịt thông dụng.

Ở nhóm gia cầm, cánh gà công nghiệp Co.op Select được niêm yết 49.500 đồng/vỉ 500g, cánh gà CP 52.000 đồng/vỉ 500g.

Bảng giá thực phẩm ngày 9/11/2026

Giá niêm yết tham khảo tại Co.op Online

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Nguồn: Co.op Online. Giá niêm yết tham khảo, chưa tính các ưu đãi riêng theo chương trình bán hàng. Giá và tình trạng hàng có thể khác nhau theo siêu thị giao hàng, khu vực và thời điểm. Bảng không đại diện cho giá tại các chợ dân sinh.

Cá nục 75.000 đồng/kg, cá điêu hồng 85.000 đồng/kg

Thị trường thủy sản có nhiều lựa chọn trong khoảng giá dưới 100.000 đồng/kg.

Cụ thể, cá nục được Co.op Online niêm yết 75.000 đồng/kg, cá điêu hồng làm sạch 85.000 đồng/kg và cá lóc đen nguyên con làm sạch 98.000 đồng/kg.

Mức giá bán lẻ phụ thuộc vào chủng loại, kích cỡ, nguồn hàng và quy cách sơ chế. Các sản phẩm đã làm sạch hoặc phi lê thường có giá khác với cá nguyên con chưa sơ chế.

Ở nhóm trứng, trứng gà Co.op Select loại 1 được niêm yết 26.900 đồng/hộp 10 quả trước ưu đãi; một số chương trình bán hàng trực tuyến áp dụng giá thấp hơn.

Nhìn chung, giá thực phẩm đầu tuần vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm hàng. Rau củ thông dụng và một số loại cá có mức giá tương đối dễ tiếp cận, trong khi thịt heo tiếp tục chiếm tỷ trọng chi phí lớn hơn trong giỏ thực phẩm tươi sống.

Trong những ngày tới, diễn biến mưa lạnh tại Bắc bộ cùng khả năng cung ứng rau xanh sẽ là yếu tố cần tiếp tục theo dõi trên thị trường thực phẩm.