Thực phẩm 24h ngày 11/11: Sườn non chênh tới 95.000 đồng/kg, rau xanh chỉ 5.000 đồng/gói

Giá thực phẩm ngày 11/11/2026 tiếp tục phân hóa giữa các hệ thống bán lẻ. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Sườn non chênh gần 100.000 đồng/kg giữa các siêu thị

Theo dữ liệu giá bán lẻ trực tuyến cập nhật sáng 11/11 tại TP.HCM, nhiều mặt hàng thịt heo tiếp tục ghi nhận mức giá khác biệt giữa các hệ thống phân phối, đặc biệt là sườn non, ba rọi và nạc vai.

Đáng chú ý, sườn non heo tại Bách Hóa Xanh có giá tham khảo 186.000 đồng/kg, trong khi sản phẩm cùng nhóm tại WinMart được niêm yết 279.900 đồng/kg và Co.op Online là 281.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất lên tới 95.000 đồng/kg, tương đương khoảng 51%.

Thịt ba rọi cũng có khoảng cách giá đáng kể. Bách Hóa Xanh ghi nhận mức 149.000 đồng/kg, WinMart 204.900 đồng/kg và Co.op Online 209.000 đồng/kg. Như vậy, mức chênh lệch cao nhất đạt 60.000 đồng/kg.

Với thịt nạc vai, giá tham khảo tại Bách Hóa Xanh là 132.000 đồng/kg, Co.op Online 182.000 đồng/kg và WinMart 184.900 đồng/kg.

Ở nhóm gia cầm và thủy sản, đùi gà tại Bách Hóa Xanh được ghi nhận ở mức 88.300 đồng/kg. Cá basa phi lê có giá 120.000 đồng/kg tại Co.op Online và 130.000 đồng/kg tại Bách Hóa Xanh. Tôm thẻ tại Co.op Online được niêm yết 199.900 đồng/kg.

Giá bán giữa các hệ thống có sự khác biệt tùy thương hiệu, quy cách sản phẩm và chương trình khuyến mại. Người tiêu dùng có thể đối chiếu giá theo kilogram để lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Rau xanh có nơi chỉ 5.000 đồng/gói, giá heo hơi tăng trở lại

Trong khi giá thịt phân hóa, một số loại rau xanh tiếp tục được bán với mức giá thấp tại các hệ thống bán lẻ.

Rau muống nước tại Bách Hóa Xanh có giá tham khảo 5.000 đồng/gói 400g, tương đương 12.500 đồng/kg. Tại Co.op Online, rau muống có giá 13.600 đồng/gói 300g, còn WinMart niêm yết 19.900 đồng/gói 500g.

Cải ngọt tại Bách Hóa Xanh cũng được ghi nhận ở mức 5.000 đồng/gói 400g. Trong khi đó, Co.op Online bán 10.900 đồng/gói 300g và WinMart 18.900 đồng/gói 500g.

Ở nhóm củ quả, khoai tây có giá 33.800 đồng/kg tại Bách Hóa Xanh, 35.900 đồng/kg tại Co.op Online và 43.900 đồng/kg tại WinMart. Cà chua tại Co.op Online được niêm yết 39.900 đồng/kg.

Trên thị trường heo hơi, giá thu mua tại nhiều địa phương tiếp tục phục hồi. Theo bảng giá cập nhật sáng 11/11, giá heo hơi bình quân tham khảo trên cả nước đạt khoảng 47.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Tại miền Bắc, Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên được ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, lên 49.000 đồng/kg. Các địa phương khác phổ biến trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên duy trì mặt bằng giá 46.000 - 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng được ghi nhận ở mức 49.000 đồng/kg.

Dù giá heo hơi có dấu hiệu phục hồi, giá thịt bán lẻ tại các hệ thống phân phối vẫn có sự phân hóa. Bước vào giai đoạn cuối năm, diễn biến cung cầu, chi phí vận chuyển và sức mua sẽ tiếp tục tác động đến mặt bằng giá thực phẩm.

Các mức giá bán lẻ trong bài được tổng hợp từ những sản phẩm đại diện trên kênh trực tuyến tại TP.HCM, có thể thay đổi theo khu vực và thời điểm mua hàng.