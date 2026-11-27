Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức thực nghiệm điều tra để làm rõ hành vi giết người của bị can Huỳnh Nhật Hào (SN 2002, cư trú tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia).

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7, Hào cho H.V.H (SN 1976, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) vay 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé số bán. Sau đó, Hào nhiều lần đòi tiền nhưng ông H. không trả.

Thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Gây án xong, hung thủ kéo thi thể nạn nhân đi giấu. Ảnh: CACC

Ngày 3/8, qua tìm hiểu, Hào biết ông H. có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi chở ông H. đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, Hào tìm cách lấy ví của nạn nhân.

Bị phát hiện và tri hô, Hào đã dùng dao sát hại ông H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Hào lấy 450.000 đồng trong ví rồi tìm cách che giấu vụ việc và bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an xã Khánh Bình cùng các lực lượng trên tuyến biên giới tổ chức điều tra, truy xét nghi phạm.

Ngày 24/8, Hào đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tổ chức thực nghiệm điều tra, có sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và luật sư, nhằm làm rõ diễn biến vụ án và hành vi của bị can.