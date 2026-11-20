Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người liên quan đến bị can Trần Nhật Trường (SN 1978, ngụ TP. Cần Thơ).

Dưới sự chứng kiến của kiểm sát viên và luật sư, Trường đã diễn lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc và hành vi gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31/3/2026, Trường mang theo một cây dao trong người với mục đích tìm đánh nhóm người từng gây sự với bạn mình nhưng không gặp.

Trường đến khu vực bán dưa tại vòng xoay số 10 thì tình cờ gặp ông Nguyễn Văn T. (SN 1967, trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang). Sau khi trò chuyện, ông T. rủ Trường về nhà trọ ở khu vực Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc để nhậu.

Bị can Trần Nhật Trường thực hiện lại hành vi dùng dao chém bạn nhậu.

Khi đến nhà ông T., Trường để cây dao tại phòng khách và kể lại sự việc cho ông này nghe.

Trong lúc nhậu, ông T. gạ gẫm Trường quan hệ đồng giới và hứa trả 2 triệu đồng. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, cả hai vào phòng ngủ. Sau đó, Trường ra phòng khách nằm trên ghế sô pha.

Đến hơn 5h ngày 1/4, Trường vào phòng ngủ yêu cầu ông T. trả 2 triệu đồng nhưng không được, còn bị chửi. Hai bên xảy ra cự cãi, ông T. lấy dao đâm Trường. Trường dùng tay giữ và nắm được cán dao.

Sau đó, Trường chạy ra phòng khách lấy cây dao, quay lại chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay ông T.

Chỉ đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh, Trường mới dừng tay.

Một số hình ảnh bị can Trần Nhật Trường thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: A. Tầm.

Gây án xong, thấy tay và quần áo dính máu, Trường vào nhà tắm rửa tay, thay quần áo lấy tại nhà ông T., rồi dùng khăn tắm gói hung khí và rời đi.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Trường mang dao đến vứt cạnh hàng rào sân bay Phú Quốc rồi bỏ trốn.

Đến ngày 14/4/2026, Trường bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, việc thực nghiệm nhằm kiểm tra, đánh giá các tình tiết, chứng cứ liên quan đến vụ án, bảo đảm tính khách quan, toàn diện và chính xác, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.