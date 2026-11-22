Ngày 22/11, tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long: ngày 19/11/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Bị can Đặng Chấn Huy (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Thành) được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 12/11/2026, người dân phát hiện bà T.T.M.L. (sinh năm 1979, ngụ cùng địa phương, chủ quán cà phê) tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Bị can Đặng Chấn Huy (sinh năm 2002) được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây án.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời Đặng Chấn Huy đến làm việc. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi sát hại bà L. và chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Chấn Huy về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.