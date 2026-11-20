Bị can Trần Nhật Trường thực hiện lại quá trình phạm tội.

Theo kết quả điều tra, chiều 31/3/2026, Trần Nhật Trường đến khu vực bán dưa tại vòng xoay số 10 thì gặp ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1967, cư trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang). Sau đó, ông T. rủ Trường về nhà nhậu tại khu trọ phố Suối Mây, khu vực Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc.

Trước đó, Trường mang theo một cây dao quéo giấu trong người với mục đích tìm đánh nhóm người từng gây sự với bạn mình, nhưng không gặp. Trong lúc nhậu, ông T. gạ gẫm Trường quan hệ đồng giới và hứa cho 2 triệu đồng.

Đến hơn 5 giờ ngày 1/4/2026, Trường vào phòng ngủ yêu cầu ông T. đưa 2 triệu đồng nhưng không được đồng ý, còn bị ông T. chửi. Hai bên xảy ra cự cãi. Ông T. dùng dao đâm Trường nhưng bị Trường nắm được. Sau đó, Trường chạy ra phòng khách lấy cây dao quéo mang theo, quay vào chém ông T. nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Trường rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí rồi bỏ trốn. Đến ngày 14/4/2026, Trường bị bắt giữ.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ diễn biến, hành vi phạm tội của bị can, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.