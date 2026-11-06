Thực nghiệm điều tra vụ cướp tài sản tại Đồng Hới

Kiểm tra lời khai, làm rõ diễn biến vụ án

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án “Cướp tài sản” xảy ra ngày 22/9/2026 tại phường Đồng Hới. Kiểm sát viên VKSND khu vực 1, tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm sát quá trình thực nghiệm.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 22/9, biết bà S. ở nhà một mình tại phường Đồng Hới, Ngô Chí Thanh và Nguyễn Thị Hồng Như nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, sau đó đột nhập vào nhà bà.

Cơ quan chức năng thực nghiệm điều tra vụ cướp tài sản tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Khi phát hiện bà S. ngồi một mình tại gian bếp, Thanh dùng tay khống chế, lấy giẻ lau bịt miệng, dùng dây điện trói tay và đánh vào mặt khiến người bị hại không thể phản kháng. Thanh lấy một chiếc nhẫn bà S. đang đeo, 825.000 đồng và một điện thoại di động Samsung.

Sau khi lấy tài sản, Thanh và Như rời khỏi hiện trường. Số tiền được sử dụng vào mục đích cá nhân; chiếc nhẫn và điện thoại chưa kịp tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Để kiểm tra, xác minh lời khai của những người tham gia tố tụng, Cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm, trong đó tập trung làm rõ hành vi và vai trò của Nguyễn Thị Hồng Như trong vụ án. Đây là nội dung cần được đối chiếu với diễn biến thực tế và các chứng cứ đã thu thập để có căn cứ đánh giá trách nhiệm của từng người liên quan.

Kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ

Trong quá trình thực nghiệm, Kiểm sát viên được phân công trực tiếp kiểm sát toàn bộ hoạt động, bảo đảm việc thực nghiệm tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Quá trình thực nghiệm được ghi hình đầy đủ để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá chứng cứ và giải quyết vụ án.

Việc làm rõ vai trò của từng người có ý nghĩa trực tiếp đối với xác định trách nhiệm hình sự. Vì vậy, kết quả thực nghiệm cần được xem xét trong mối liên hệ với lời khai, vật chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ, bảo đảm các nhận định về hành vi đều có căn cứ chứng minh.

Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vụ án, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.