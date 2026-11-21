Trước sự chứng kiến của Kiểm sát viên và Luật sư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã cho Trần Nhật Trường diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin, vào chiều 31/3/2026, khi Trường đến chỗ bán dưa vòng xoay số 10 thì tình cờ gặp ông Nguyễn Văn T, SN 1967, cư trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang. Sau khi trò chuyện thì ông T. rủ Trường về nhà nhậu tại khu trọ phố Suối Mây, Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc nên Trường đi theo.

Trước đó, Trường có mang theo cây dao quéo giấu trong người nhằm mục đích đánh nhóm người gây sự với bạn của Trường trước đó, nhưng không gặp.

Khi đến nhà T., Trường để cây dao ở phòng khách. Trường có kể cho T. về mâu thuẫn với nhóm thanh niên và mục đích mang theo dao nhưng T. không nói gì.

Sau đó, Trường và T. lấy đồ ra nhậu, trong lúc nhậu thì T. gạ gẫm Trường quan hệ đồng giới và hứa cho Trường 2 triệu đồng. Sau khi nhậu xong, cả hai vào phòng ngủ thực hiện. Sau đó, Trường ra phòng khách nằm ở sopha. Đến hơn 5 sáng ngày 1/4, Trường vào phòng ngủ kêu T. đưa trả 2 triệu đồng nhưng T. không đưa mà còn chửi thề với Trường.

Trần Nhật Trường đang thực hiện lại hành vi của mình trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng

Hai người xảy ra cự cãi, T. lấy cây dao Thái Lan cán vàng đâm Trường nhưng Trường nắm tay lấy được cán dao.

Sau đó, Trường ra phòng khách lấy cây dao quéo chạy vào chém T. liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu cổ, tay cho đến khi T. nằm bất tỉnh thì Trường mới dừng lại. Thấy tay và quần áo dính máu, Trường vào nhà tắm rửa tay, thay quần áo lấy tại nhà T., sau đó lấy khăn tắm gói cán dao và cây dao quéo, rời khỏi hiện trường rồi ném bỏ hung khí gây án cặp hàng rào Sân bay Phú Quốc và bỏ trốn cho đến ngày 14/4/2026 thì bị bắt.

Việc thực nghiệm điều tra được xem là hoạt động nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.