Thực khách bàng hoàng gắp trúng vật lạ trong tô mì, sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh thực khách thưởng thức món mì ốc cay (luosifen) bất ngờ gắp lên một vật thể màu nâu vàng, có hình dáng và kích thước giống miếng lót giày, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc, thậm chí đặt nghi vấn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sự thật được xác nhận sau đó cho thấy đây chỉ là một món ăn có tạo hình độc đáo.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc bắt nguồn từ một video được người dùng mạng đăng tải gần đây. Trong đoạn clip, đôi đũa gắp lên từ bát mì một miếng thực phẩm màu nâu vàng, có hình dáng giống miếng lót giày thường dùng. Độ giống nhau đến mức nhiều người xem không thể phân biệt ngay vật thể trong bát là thực phẩm hay một dị vật vô tình rơi vào món ăn.

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người cho rằng vật thể này có thể là đồ ăn vặt hoặc đậu phụ khô, trong khi nhiều người khác tin rằng thực khách thực sự đã gắp phải miếng lót giày. Không ít bình luận bày tỏ sự kinh ngạc, thậm chí hài hước ước lượng kích cỡ của "miếng lót giày" xuất hiện trong bát mì.

Trước những tranh luận, đại diện thương hiệu mì ốc cay liên quan cho biết đã nắm được sự việc, đồng thời khẳng định vật thể trong video không phải dị vật mất vệ sinh mà là một loại đậu phụ khô được chế biến theo hình dáng miếng lót giày.

Theo thông tin được chia sẻ, cửa hàng liên quan nằm gần Đại học Nông nghiệp Hoa Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Nhân viên cửa hàng cho biết sản phẩm có tên gọi "đậu phụ khô hình lót giày" là món ăn đặc trưng của quán, được bán với giá 3 nhân dân tệ mỗi phần. Nhờ tạo hình khác lạ cùng hương vị được thực khách ưa chuộng, món ăn này có doanh số khá tốt và được nhiều sinh viên cũng như khách hàng lựa chọn.

Đến ngày 14/10, người đăng tải video cũng trực tiếp phản hồi bình luận của cộng đồng mạng, xác nhận vật thể xuất hiện trong bát mì thực chất là đậu phụ khô tạo hình giống miếng lót giày, không phải đồ vật được sử dụng để lót giày thật.

Như vậy, nghi vấn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm xuất phát từ đoạn video đã được làm rõ. Vật thể gây tranh cãi thực chất là một món ăn có tạo hình đặc biệt, khiến người xem nhầm lẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sự việc cũng cho thấy sức lan truyền mạnh mẽ của những hình ảnh khác thường trên mạng xã hội. Chỉ một món ăn có hình dáng gây liên tưởng đến vật dụng quen thuộc cũng đủ tạo ra làn sóng tranh luận, thậm chí làm dấy lên nghi ngờ về chất lượng thực phẩm trước khi thông tin chính xác được xác nhận.

Từ một tình huống khiến nhiều người giật mình, món đậu phụ khô hình lót giày bất ngờ thu hút thêm sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố độc đáo trong cách tạo hình, câu chuyện cũng nhắc nhở người dùng mạng cần kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra kết luận, đặc biệt với những nội dung có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hoặc thương hiệu.