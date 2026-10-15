Thực hư vụ iPhone 18 Pro màu đỏ Burgundy bị đổi màu chỉ sau 3 tuần sử dụng

Màu Burgundy chuyển sang đỏ sáng hơn

Phản ánh mới về màu sắc trên iPhone 18 Pro đang thu hút sự chú ý sau khi một người dùng đăng hình ảnh cho thấy chiếc máy màu Burgundy có dấu hiệu thay đổi màu trên phần khung nhôm.

Theo đó, người dùng Reddit có tên Low-Ad9343 cho biết đã mua iPhone 18 Pro màu Burgundy vào ngày 19/9. Đến ngày 9/10, tức khoảng 3 tuần sau, người này nhận thấy bề mặt nhôm của máy không còn giữ màu Burgundy đậm như ban đầu mà chuyển sang sắc đỏ nhạt và sáng hơn.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy sự khác biệt về màu sắc khá rõ trên phần khung máy. Chủ nhân thiết bị sau đó đã mang iPhone tới Apple Store để phản ánh sự việc. Nhân viên cửa hàng được cho là sẽ trao đổi với kỹ sư của Apple để kiểm tra trường hợp này, nhưng chưa có thông tin xác nhận liệu thiết bị có được xem là lỗi thuộc diện bảo hành hay được thay thế hay không.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lớp hoàn thiện màu trên dòng iPhone Pro mới bị người dùng phản ánh. Trước đó, một số chủ sở hữu iPhone 17 Pro màu Cosmic Orange cũng từng đăng tải hình ảnh cho thấy màu sắc trên phần khung nhôm có sự thay đổi sau thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, hai trường hợp chưa thể được khẳng định có cùng nguyên nhân. Việc iPhone 18 Pro màu Burgundy chuyển sang đỏ sáng hơn mới được ghi nhận qua phản ánh của người dùng và chưa có kết luận kỹ thuật độc lập.

Apple chưa xác nhận đây là lỗi sản xuất

Nguyên nhân khiến màu Burgundy trên chiếc iPhone 18 Pro nói trên thay đổi hiện vẫn chưa rõ.

Một số người dùng trên Reddit đưa ra giả thuyết rằng phản ứng hóa học có thể ảnh hưởng tới lớp hoàn thiện màu trên nhôm. Ngoài ra, nhiệt độ cao hoặc tia cực tím cũng được nhắc tới như những khả năng có thể tác động đến bề mặt. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận bất kỳ giả thuyết nào trong số này.

Apple cũng chưa công bố thông tin cho thấy đây là lỗi sản xuất của iPhone 18 Pro, đồng thời chưa có dữ liệu về số lượng thiết bị gặp hiện tượng tương tự. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận đây là vấn đề phổ biến trên dòng máy này.

Gizmochina cho rằng điểm khác biệt của trường hợp mới là sự thay đổi màu sắc được cho là khá rõ và có vẻ mang tính lâu dài, thay vì chỉ là hiện tượng bám bụi hoặc vết bẩn trên bề mặt. Trước đó, dòng iPhone 18 Pro cũng xuất hiện một số phản ánh khác liên quan đến bụi tích tụ quanh cụm camera, đặc biệt dễ nhận thấy trên các phiên bản màu Burgundy và đen.

Hiện chưa rõ Apple sẽ xử lý trường hợp của người dùng có tên Low-Ad9343 theo chính sách bảo hành như thế nào. Nếu tiếp tục xuất hiện thêm các trường hợp tương tự, hãng có thể phải xác định liệu nguyên nhân đến từ lớp hoàn thiện của nhôm, điều kiện sử dụng bên ngoài hay chỉ là những trường hợp riêng lẻ.