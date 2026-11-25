Ngày 25/11, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc một nhóm người bị người dân giữ lại vì nghi có hành vi bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng). Theo kết quả xác minh, nhóm người này là những người theo đạo Tin Lành, do một mục sư dẫn đoàn. Công an thành phố khẳng định không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm người bị giữ là những ai?

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 16h30 ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Thuận nhận được tin báo về việc người dân đang giữ một nhóm người nghi liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em tại thôn Nội Thắng. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Công an thành phố đồng thời phân công tổ công tác của các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Vĩnh Thuận đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đoàn người bị giữ là những người theo đạo Tin Lành, do ông N.H.T., mục sư, trưởng một điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng dẫn đoàn.

Trước đó, đoàn vừa từ nhà một tín đồ tại xã Vĩnh Bảo trở về. Khi đi qua khu vực cạnh Nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận, một số thành viên trong đoàn nhìn thấy các cháu nhỏ đang đá bóng nên có ý định cho tiền và ghi hình để tuyên truyền về Hội thánh. Tuy nhiên, hành động tiếp cận trẻ em của những người lạ khiến người dân xung quanh nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em. Do đó, người dân đã giữ đoàn người lại và trình báo cơ quan chức năng.

Công an khẳng định không xảy ra sự việc bắt cóc trẻ em

Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 24/11, Công an TP Hải Phòng cho biết nhóm 5 người theo đạo Tin Lành đi qua xã Vĩnh Thuận, nhìn thấy một số trẻ nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh nên có ý định cho tiền.

Khi nhóm người này gọi các cháu lại gần ô tô để cho tiền, các em hoảng sợ và chạy về báo với bố mẹ. Nghi ngờ nhóm người có ý định bắt cóc trẻ em, người dân địa phương đã hô hoán, giữ nhóm người lại.

Thông tin về sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và khiến nhiều người lo ngại về an toàn của trẻ em.

Nhiều bài đăng tin thông thiếu kiểm chứng tràn lan trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đến ngày 25/11, Công an TP Hải Phòng tiếp tục phát đi thông báo, làm rõ danh tính nhóm người cũng như mục đích tiếp cận các cháu nhỏ. Cơ quan công an khẳng định vụ việc hoàn toàn không phải là bắt cóc trẻ em như một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin trái chiều, không đúng sự thật, gây mất an ninh trật tự. Những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không chính thống gây phức tạp tình hình an ninh trật tự sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.