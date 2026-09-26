Thực hư việc Tổng thống Mỹ 'đề nghị ông Zelensky tới Nga hòa đàm'

Bloomberg ngày 25/9 dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tới Moskva đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo các nguồn tin, đề nghị được ông Trump đưa ra trong cuộc gặp với ông Zelensky tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine được cho là không hài lòng khi vấn đề này được nêu lại, bởi ông từng nhiều lần bác bỏ khả năng tới Nga đàm phán với ông Putin.

Khi được phóng viên hỏi bao giờ sẽ tới Moskva, ông Zelensky trả lời ngắn gọn: "Bằng một quả tên lửa". Phát ngôn này sau đó được truyền thông quốc tế dẫn lại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva không xem câu trả lời của ông Zelensky là lời từ chối hoàn toàn khả năng tới Nga.

Tuy nhiên, phía Ukraine phủ nhận thông tin Tổng thống Trump đề nghị ông Zelensky tới Moskva. Cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn ngày 25/9 nói đây là "thông tin sai". Moskva.

Theo quan chức này, hai lãnh đạo đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, nhưng ông Trump không đề xuất cuộc gặp riêng giữa ông Zelensky và ông Putin tại Nga

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn tại New York. Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lần lượt có các cuộc tiếp xúc với quan chức chính quyền Tổng thống Trump.

Washington cũng thúc đẩy một thỏa thuận nhằm hạn chế các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine, trong bối cảnh giá năng lượng thế giới chịu nhiều sức ép.

Tổng thống Zelensky ngày 25/9 cho biết các cuộc đàm phán hòa bình ở cấp kỹ thuật giữa Ukraine và Nga có thể được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Kiev trước đó cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ về hệ thống phòng không Patriot để tăng khả năng bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa đông.

Một vấn đề khác được Washington và Kiev thảo luận là khả năng tăng năng lực sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine. Tuy nhiên, việc xây dựng dây chuyền mới cần thời gian, nên khó đáp ứng ngay nhu cầu phòng không trước mùa đông.

Đề xuất đưa cuộc đàm phán tới Moskva xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy các kênh tiếp xúc với cả Nga và Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng Jared Kushner cũng đã gặp đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev tại New York để thảo luận về cuộc xung đột và khả năng thúc đẩy tiến trình ngoại giao.

Trong khi Bloomberg đưa tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moskva, phía Ukraine khẳng định thông tin này không chính xác.

Vì vậy, hiện chưa có xác nhận độc lập cho thấy Tổng thống Mỹ thực sự đưa ra đề nghị trên. Điều đã được xác nhận là Washington, Moskva và Kiev vẫn duy trì các kênh tiếp xúc nhằm tìm kiếm khả năng nối lại đàm phán.