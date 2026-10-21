Thực hư việc sập mố cầu Ông Cốm ở Vĩnh Long: Hiểm hoạ từ thói quen đi tắt vào đường cấm lưu thông

Khoảng 18h30 ngày 20/10, sự cố sập mố cầu Ông Cốm bất ngờ xảy ra khiến một người điều khiển xe máy đi ngang qua bị rơi xuống vị trí sụt lún. Rất may mắn, nạn nhân không bị thương nặng.

Khu vực sụt lún nguy hiểm.

Anh N.N.P, một người dân ngụ xã Phước Mỹ Trung, cho biết đây vốn là tuyến giao thông huyết mạch, hàng ngày có lượng lớn công nhân, học sinh và tiểu thương qua lại. Từ khi sự cố xảy ra, người dân buộc phải đi đường vòng xa hơn từ 1,5 đến 2km. Điều khiến người dân lo lắng nhất hiện nay là các tuyến đường tránh có mặt cắt rất hẹp, chất lượng xuống cấp nhưng lại thường xuyên có xe tải lớn lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

UBND xã Phước Mỹ Trung cùng Ban quản lý đã xuống kiểm tra thực tế hiện trường.

Theo một số hộ dân sinh sống tại khu vực, mong muốn chính quyền và đơn vị thi công sớm có phương án phân luồng, bố trí lối đi lại an toàn và phù hợp trong thời gian chờ công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Khu vực cầu Ông Cốm nằm trên tuyến đường thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.34. UBND xã Phước Mỹ Trung đã ban hành thông báo cắt giao thông toàn tuyến (kể cả với người đi bộ) từ tháng 10/2025 và dự kiến kéo dài đến tháng 2/2027. Bản thân cây cầu cũ chỉ được giữ lại tạm thời nhằm phục vụ việc tập kết vật tư, thiết bị cho nhà thầu, hoàn toàn không phục vụ giao thông công cộng.

Dù đơn vị thi công đã rào chắn và thường xuyên nhắc nhở, nhiều người dân vẫn phớt lờ lệnh cấm, bất chấp nguy hiểm tìm cách “đi tắt” qua công trường để rút ngắn quãng đường.

Sập mố cầu Ông Cốm do phương tiện tự ý đi vào tuyến đường đã cảnh báo nguy hiểm.

Ông Đỗ Chí Luận - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Bắc - cho biết, vị trí sụt lún hiện đang được thi công hạng mục cống Ông Cốm. Trong quá trình đào móng làm cống, do độ sâu vượt quá phần móng mố cầu cũ, cộng hưởng với tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra hiện tượng sạt lở, kéo theo sụt lún mố cầu.

Theo hồ sơ thiết kế, cầu Ông Cốm vốn nằm trong danh mục tháo dỡ của dự án và sẽ được bàn giao lại cho địa phương để xem xét tái sử dụng ở vị trí khác. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý dự án đã khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công tháo dỡ phần nhịp cầu bị sập, gia cố hàng rào chắn ở cả hai đầu cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng lắp đặt thêm hệ thống biển cảnh báo, đèn tín hiệu nhằm tuyệt đối ngăn chặn người dân xâm nhập vào khu vực nguy hiểm này.