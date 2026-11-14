Thực hư việc IRGC tấn công radar cảnh báo sớm của quân đội Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X ngày 13/11, CENTCOM khẳng định thông tin do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra là sai sự thật.

CENTCOM tuyên bố: "IRGC đã phóng hai thiết bị bay không người lái tấn công một chiều về phía Bahrain và cả hai đều bị lực lượng Mỹ bắn hạ. Không có thương vong hay thiệt hại nào".

Trước đó cùng ngày, IRGC tuyên bố đã tấn công và phá hủy một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm trả đũa vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở khu vực Sirik, miền Nam Iran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn tuyên bố của IRGC nhấn mạnh: "Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với kẻ gây hấn, yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích trên không và hoạt động buôn lậu dầu mỏ tại eo biển Hormuz".

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng độc lập được công bố để xác nhận cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain đã bị phá hủy như tuyên bố của IRGC.

IRGC cũng cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của tổ chức này "đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, không bị giới hạn về phạm vi hành động" nếu những hành vi vi phạm và gây hấn như vậy tiếp diễn.

Vào tối 12/11, IRNA dẫn các nguồn tin chính thức cho biết khu vực Sirik đã bị một cuộc tấn công của "kẻ thù". Đây là thuật ngữ mà giới chức Iran thường sử dụng để chỉ Mỹ và Israel.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái trên khắp khu vực, đồng thời trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải có vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 6 nhằm mở đường cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng sau đó đã đổ vỡ do những bất đồng giữa các bên, trong đó có vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Vào ngày 12/11, trong cuộc phỏng vấn với Salem News Channel, khi được hỏi liệu ông có do dự sử dụng vũ lực để ngăn Iran "khủng bố các đồng minh và tàu thuyền của chúng ta" hay không, ông Trump trả lời: "Không hề do dự. Hiện chúng tôi đang xử lý vấn đề này rất tốt".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Nhưng câu trả lời là, nếu tôi nhận thấy tình hình diễn biến theo chiều hướng ngược lại, tôi sẽ hành động, và có thể tôi sẽ làm điều đó ngay lúc này", đồng thời khẳng định Mỹ không chịu bất kỳ tổn thất nào trong những tháng gần đây.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi không mất một binh sĩ nào trong năm tháng qua và chúng tôi kiểm soát vùng Vịnh. Kiểm soát hoàn toàn".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng duy trì lệnh phong tỏa đường biển trong thời gian dài để gây sức ép lên Iran hay không, ông Trump khẳng định chính quyền Tehran đang “sụp đổ”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đang đối mặt với lạm phát 301%, nền kinh tế suy kiệt và lực lượng quân sự bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là những đánh giá và số liệu do ông Trump đưa ra, chưa được xác minh độc lập.

Cùng ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Thời kỳ đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã nắm trong tay tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”.

Đồng thời, ông chỉ thị Phó Tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm sang điều tra các cáo buộc tham nhũng và tội phạm tại những địa phương do đảng Dân chủ lãnh đạo.