Thực hư việc Iran vẫn bảo toàn phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích?

Các báo cáo tình báo phương Tây vào tháng 6/2026 ước tính quy mô kho tên lửa của Iran vẫn đạt tương đương 75% so với mức trước thời điểm bùng nổ xung đột. (Nguồn: Getty Images)

Hãng tin Bloomberg ngày 9/10 dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây am hiểu các báo cáo tình báo cho biết Tehran hiện vẫn nắm giữ một lượng lớn tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí chống hạm chuyên dụng.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, năng lực quốc phòng của Iran chưa bị suy giảm đến mức mất khả năng hồi phục, do nước này vẫn duy trì các dây chuyền sản xuất nội địa có thể nhanh chóng bổ sung kho dự trữ.

Trước đó, các báo cáo tình báo vào tháng 6/2026 ước tính quy mô kho tên lửa của Iran vẫn đạt tương đương 75% so với mức trước thời điểm bùng nổ xung đột.

Khả năng bảo toàn và tái bổ sung vũ khí được xem là nhân tố cốt lõi giúp Tehran duy trì năng lực răn đe chiến lược tại các tuyến hàng hải trọng yếu như eo biển Hormuz, trong bối cảnh nguy cơ bùng phát xung đột diện rộng tại Trung Đông vẫn luôn thường trực.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bên thứ ba độc lập xác minh quy mô thực tế kho tên lửa của Tehran cũng như các thông tin liên quan đến việc Nga chuyển giao vũ khí cho nước này.

Trước đó, ngày 8/10, truyền thông Mỹ đưa tin, ba nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ sớm hiện diện tại Trung Đông, tạo nên một lực lượng quân sự quy mô lớn. Theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đã xây dựng các kế hoạch tấn công kho tên lửa, UAV, các cơ sở năng lượng cùng những mục tiêu quân sự khác của Iran.

Tuy nhiên, ông Trump nhiều lần quyết định không nối lại các chiến dịch tác chiến cường độ cao nhằm vào Iran. Trong những tuần gần đây, phản ứng quân sự của Mỹ trước các hành động của Iran có phần kiềm chế hơn, bất chấp Iran gia tăng tấn công tàu chở dầu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/10, ông Trump tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và cho biết hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

Theo các quan chức, trong những tháng gần đây, nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc đã năm lần đề xuất các phương án tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hoặc lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen. Cả năm lần, ông Trump đều bác bỏ các kế hoạch này.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump một lần nữa yêu cầu xây dựng các phương án không kích. Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao, dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống JD Vance, đã thảo luận về những kế hoạch này tại cuộc họp ngày 2/10 ở Trại David. Theo những người được thông báo về đề xuất, kế hoạch tập trung vào chiến dịch ngắn nhưng có cường độ cao, kéo dài khoảng ba ngày.

Các cuộc không kích sẽ tập trung vào kho tên lửa và UAV của Iran, phần lớn trong số đó đã được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khôi phục kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Các mục tiêu khác có thể bao gồm cơ sở năng lượng của Iran, các sở chỉ huy và trụ sở của IRGC.

(theo Bloomberg)