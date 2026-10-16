Thực hư việc hàng loạt cây hoa sữa tại Hà Nội được bọc kín nilon để ngăn mùi

Hình ảnh hàng loạt cây hoa sữa bọc nilon là sản phẩm AI

Mỗi mùa Thu đến, mùi hương hoa sữa lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Có người yêu thích mùi hương đặc trưng, coi đây là một phần ký ức về mùa Thu, đặc biệt là tại Thủ đô. Ngược lại, những gia đình sinh sống tại các khu phố gần các hàng cây được trồng dày đặc cho rằng mùi hoa quá nồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Giữa cuộc tranh luận này, hình ảnh những cây hoa sữa được bọc kín bằng nilon để ngăn mùi xuất hiện trên mạng xã hội gây chú ý. Thoạt nhìn, hình ảnh có thể khiến người xem tưởng rằng đây là một biện pháp đang được áp dụng ngoài thực tế.

Hình ảnh hàng loạt cây hoa sữa được bọc nilon để ngăn mùi - thực chất là sản phẩm của AI. (Ảnh lan truyền trên mạng xã hội)

Tuy nhiên, đây là hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện ý tưởng “hiến kế” theo cách hài hước của cư dân mạng, chứ không phải hình ảnh có thật.

Dù chỉ là một ý tưởng trên mạng, hình ảnh này vẫn thu hút sự quan tâm bởi nó xuất hiện đúng thời điểm thành phố Hà Nội đang xem xét các giải pháp giảm ảnh hưởng của mùi hoa sữa đến đời sống người dân.

Thêm một sản phẩm được tạo bởi AI.

Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa

Trên thực tế, thành phố Hà Nội cũng đã triển khai giải pháp nhằm giảm tác động từ những con đường có hàng cây hoa sữa dày đặc ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khoẻ của người dân. Theo đó, từ ngày 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa chùm hoa tại một số vị trí có mật độ cây hoa sữa dày đặc. Trong đợt này, dự kiến gần 1.000 cây sẽ được cắt tỉa chùm hoa. Công việc được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, ngoài giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bố trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Một số tuyến phố có nhiều cây hoa sữa gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu...

Trước đó, ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa dày, đồng thời nghiên cứu phương án dịch chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp.

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông tin về các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó, việc cắt tỉa chùm hoa được nghiên cứu tại những vị trí thực sự cần thiết; những khu vực có mật độ cây cao, cây nằm sát nhà dân hoặc nhận nhiều phản ánh sẽ được ưu tiên xem xét.

Về lâu dài, thành phố sẽ khảo sát số lượng, vị trí, khoảng cách và mật độ cây để đề xuất phương án điều chỉnh theo từng tuyến phố. Việc dịch chuyển một phần cây, trồng bổ sung hoặc thay thế bằng loài cây khác cũng được nghiên cứu. Thành phố không chủ trương dịch chuyển, thay thế cây hoa sữa đồng loạt khi chưa có căn cứ phù hợp.

Hà Nội tiến hành cắt tỉa các cây hoa sữa. (Ảnh: Trọng Tài)

Hoa sữa từng được đánh chuyển khỏi nhiều tuyến phố

Thực tế, tranh luận về mật độ hoa sữa tại Hà Nội không phải chuyện mới. Năm 2019, gần 100 cây hoa sữa trên đường Trích Sài, ven Hồ Tây, đã được đánh chuyển đến bãi rác Nam Sơn sau khi người dân phản ánh về mùi hương quá nồng.

Trước đó, năm 2015, trong quá trình cải tạo đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều cây xanh, trong đó có hoa sữa, đã bị chặt hạ hoặc bứng gốc để phục vụ việc chỉnh trang tuyến phố. Đến năm 2022, phương án thay thế một phần cây trên tuyến đường này tiếp tục được đề xuất do tình trạng trồng dày và những phản ánh về mùi hoa.

Những sự việc trên cho thấy bài toán hoa sữa tại Hà Nội không đơn thuần là giữ hay bỏ một loài cây. Vấn đề nằm ở cách quy hoạch, mật độ trồng và lựa chọn vị trí phù hợp với không gian sống của người dân.

Hoa sữa vẫn là một nét đặc trưng của mùa Thu Hà Nội, nhưng việc điều chỉnh mật độ ở những khu vực không phù hợp cũng là vấn đề cần được xem xét trên cơ sở thực tế, nhằm hài hòa giữa cảnh quan đô thị và chất lượng sống của người dân.