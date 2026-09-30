Thực hư việc các gói thầu của Việt Mỹ liên quan đến BV Hữu nghị Việt Tiệp và Đa khoa Hải Dương

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ ( Công ty Việt Mỹ) hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) điều tra trong vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ", xảy ra tại đây và đơn vị, địa phương liên quan.

Trao đổi về nội dung này, đại diện lãnh đạo BV Hữu nghị Việt Tiệp xác nhận cơ quan này có trúng thầu và kí kết với Công ty Việt Mỹ 6 gói thầu với tổng số tiền khoảng 20 tỉ đồng. Việc triển khai các gói thầu được BV Hữu nghị Việt Tiệp triển khai từ năm 2020 đến năm 2025.

Đến hiện tại BV Hữu nghị Việt Tiệp đã tiến hành rà soát và hoàn tất báo cáo về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các gói thầu của Công ty Việt Mỹ cho cơ quan chức năng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Các gói thầu mà Công ty Việt Mỹ trúng tại BV Hữu nghị Việt Tiệp gồm:

Tháng 2.2020, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu cung cấp linh kiện thay thế và dịch vụ bảo trì Hệ thống xạ trị gia tốc thuộc Dự toán mua sắm linh kiện thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị gia tốc có giá trị 1,98 tỉ đồng.

Tháng 4.2021, Công ty Việt Mỹ trúng gói cung cấp dịch vụ bảo trì trọn gói Hệ thống xạ trị gia tốc Synergy Platfrom có giá trị 3,3 tỉ đồng.

Tháng 5.2022, Công ty tiếp tục trúng gói cung cấp dịch vụ bảo trì trọn gói Hệ thống xạ trị gia tốc Synergy Platfrom của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với giá trị gần 3,3 tỉ đồng.

Đến tháng 9.2024 Công ty này trúng gói mua sắm vật tư thay thế sử dụng cho Hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Model: Synergy Platfrom, hãng Elekta của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với giá trị 2,3 tỉ đồng.

Tháng 12.2024, Công ty Việt Mỹ trúng gói mua sắm 4 chiết áp dùng cho máy xạ trị gia tốc tuyến tính Model: Synergy Platfrom, hãng Elekta tai trung tâm ung bướu y học hạt nhân với giá trị 98 triệu đồng.

Tháng 4.2025, Công ty Việt Mỹ trúng gói dịch vụ bảo trì 36 tháng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), hệ thống CT-scanner và hệ thống chụp cộng hưởng từ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (gồm 4 phần) với giá trị hơn 9,9 tỉ đồng.

Tương tự, trao đổi về nội dung liên quan đến Công ty Việt Mỹ, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp rà soát và báo cáo về Sở Y tế và cơ quan chức năng liên quan các gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa cài đặt máy tính thuộc hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính mà Công ty Việt Mỹ trúng.

Trước đó, ngày 25.7, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án "Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Ba người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty và Trần Thị Hồng Hạnh phụ trách công tác kế toán.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 3.9 và 10.9, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra cùng về tội “Nhận hối lộ”.