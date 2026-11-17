Mới đây, nghệ sĩ Hoài Lâm đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái vỏn vẹn một chữ "dạ". Dù không giải thích thêm về nội dung bài đăng, động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi phần bình luận xuất hiện hàng loạt lời chúc mừng dành cho Hoài Lâm.

Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ vừa nhận được tin vui liên quan đến việc phỏng vấn đi Mỹ. Một số bình luận viết: "Chúc mừng, đậu rồi bà con ơi", "Gạo lại xuất khẩu sang Mỹ, chúc mừng em", "Chúc mừng chàng trai của chúng tôi", "Lâm đi phỏng vấn đi Mỹ đã đậu rồi".

Khán giả đồng loạt chúc mừng Hoài Lâm.

Những lời nhắn gửi liên tiếp khiến thông tin về Hoài Lâm được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây hiện mới là suy đoán từ người hâm mộ dựa trên bài đăng của Hoài Lâm. Hoài Lâm chưa trực tiếp xác nhận kết quả phỏng vấn hay kế hoạch sang Mỹ. Vì vậy, thông tin này cần được nhìn nhận thận trọng.

Thời gian qua, Hoài Lâm có nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Mới đây, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi công khai chuyện tình cảm với Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004.

Đầu tháng 10/2026, Hoài Lâm và bạn gái tổ chức đám cưới tại Vĩnh Long trong không khí giản dị, ấm cúng. Hôn lễ đánh dấu chặng đường mới của nam ca sĩ sau những thăng trầm tình cảm. Những hình ảnh đời thường và thông tin về cuộc sống hôn nhân của Hoài Lâm tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Hoài Lâm và vợ Ngọc Trinh.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Hoài Lâm còn thử sức với diễn xuất. Anh từng góp mặt trong các phim điện ảnh Quý tử bất đắc dĩ (2015), Tía tôi là cao thủ (2016) và Yêu em bất chấp (2018). Trong đó, Yêu em bất chấp là dự án đánh dấu một vai diễn đáng chú ý của nam ca sĩ khi hóa thân thành Minh Khôi, chàng sinh viên kiến trúc hiền lành, nhút nhát.

Sau khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Hoài Lâm trở lại với Thiên đường máu (2025). Trong phim, anh đảm nhận vai Thành, chàng trai bị dụ dỗ ra nước ngoài làm việc rồi rơi vào đường dây lừa đảo. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 126 tỷ đồng, trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Hoài Lâm.

Bước sang năm 2026, Hoài Lâm tiếp tục có dự án điện ảnh mới mang tên Đặc công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim khai máy ngày 25/10/2026, có sự tham gia của nhiều diễn viên như Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Lương Mạnh Hải và Phương Thanh. Tác phẩm dự kiến ra rạp năm 2027, trong khi vai diễn cụ thể của Hoài Lâm chưa được công bố.

Từ một ca sĩ nổi tiếng sau cuộc thi truyền hình đến diễn viên góp mặt trong phim có doanh thu trăm tỷ, Hoài Lâm đang từng bước nối lại hoạt động nghệ thuật. Trong lúc người hâm mộ chờ đợi thông tin chính thức về chuyện sang Mỹ, những chuyển động mới trong cuộc sống và sự nghiệp của nam ca sĩ vẫn là chủ đề được quan tâm.