Thực hư tin đồn Jaden Smith đính hôn với cụ bà 82 tuổi, được trao 80% tài sản

Tóm tắt diễn biến: Tin đồn lan truyền: Jaden Smith (28 tuổi) được cho là đã bí mật đính hôn với biểu tượng thời trang nước Pháp Michèle Lamy (82 tuổi) kèm lời hứa thừa kế 80% tài sản của bà.

Sự thật đằng sau: Toàn bộ câu chuyện chỉ là sản phẩm thêu dệt vô căn cứ bắt nguồn từ nền tảng X vào ngày 9 - 10/11/2026, sử dụng hình ảnh giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Tình trạng thực tế: Cụ bà Michèle Lamy hiện vẫn đang có cuộc hôn nhân bền chặt với nhà thiết kế Rick Owens từ năm 2006, trong khi Jaden Smith hiện độc thân và kín tiếng sau khi chia tay bạn gái cũ cuối năm 2024.

Những ngày qua, mạng xã hội quốc tế bùng nổ trước thông tin xoay quanh mối quan hệ tình cảm của Jaden Smith (con trai tài tử Will Smith) và nữ doanh nhân, biểu tượng thời trang nước Pháp Michèle Lamy. Theo nội dung được lan truyền, cả hai không chỉ bí mật hẹn hò mà còn tiến tới đính hôn. Đáng chú ý hơn, nguồn tin này khẳng định bà Michèle Lamy ở tuổi 82 vô cùng tin tưởng vào tấm chân tình của nam nghệ sĩ 28 tuổi nên sẵn sàng chuyển nhượng 80% khối tài sản khổng lồ của mình cho anh.

Rầm rộ thông tin về mối quan hệ của Jaden Smith và Michèle Lamy.

Câu chuyện lập tức tạo nên làn sóng bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn. Phần lớn công chúng bày tỏ sự khó tin trước mối quan hệ chênh lệch tới 54 tuổi, trong khi một bộ phận cư dân mạng lại tỏ ra hoài nghi, đặt câu hỏi về nguồn cơn thực sự đằng sau những bức ảnh gây sốc. Giữa tâm bão dư luận, cả Jaden Smith lẫn bà Michèle Lamy đều giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Theo truyền thông Mỹ, đến thời điểm hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Jaden Smith và bà Michèle Lamy đang hẹn hò, đính hôn, hay thậm chí là việc nam diễn viên từng ghé thăm tư gia của nữ doanh nhân người Pháp. Các chi tiết liên quan đến việc phân chia 80% tài sản cũng bị bác bỏ vì thiếu cơ sở pháp lý lẫn xác nhận từ người trong cuộc. Trên thực tế, bà Michèle Lamy vẫn đang duy trì cuộc hôn nhân hợp pháp và gắn bó sâu sắc với nhà thiết kế lừng danh Rick Owens.

Michèle Lamy và chồng - nhà thiết kế Rick Owens vẫn bên nhau.

Ngoài ra, toàn bộ "kịch bản" tình ái này còn được cho là bắt nguồn từ những bài đăng chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội X, xuất hiện trong ngày 9 và 10/11/2026. Đây còn được đánh giá là ví dụ điển hình cho làn sóng nội dung câu tương tác được dàn dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Từ những bài đăng được "thêu dệt", hàng loạt tài khoản ẩn danh tiếp tục lan truyền những tình tiết phi lý, bịa đặt các đoạn hội thoại "chỉ có trong mơ" giữa Jaden Smith và bà Michèle Lamy.

Jaden Smith.

Sinh năm 1998, Jaden Smith được biết đến rộng rãi với tư cách là con trai của ngôi sao Will Smith và nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Anh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, nhanh chóng ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như The Pursuit of Happyness đóng cùng cha, hay đặc biệt là vai chính trong The Karate Kid. Ngoài điện ảnh, Jaden còn khẳng định cá tính riêng ở mảng âm nhạc, thời trang. Đến tháng 9/2025, anh chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo đầu tiên cho dòng sản phẩm thời trang nam của thương hiệu xa xỉ Christian Louboutin. Hiện tại, Jaden Smith được khẳng định là vẫn độc thân, sau khi chia tay nữ nhạc sĩ Sab Zada vào cuối năm 2024.

Bà Michèle Lamy.

Còn về Michèle Lamy, bà là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới sáng tạo quốc tế khi hoạt động đa lĩnh vực từ thiết kế thời trang, kinh doanh nhà hàng, sản xuất phim cho đến nghệ thuật trình diễn. Đầu thập niên 1990, nữ đại gia sinh năm 1944 từng tuyển dụng NTK Rick Owens về làm thợ cắt rập cho thương hiệu riêng của mình. Từ mối nhân duyên đồng nghiệp, cả hai nảy sinh tình cảm, cùng nhau đồng sáng lập đế chế thời trang Owenscorp vào năm 2004 và kết hôn năm 2006. Trước khi gắn bó với Rick Owens, bà có một cô con gái riêng tên Scarlett Rouge với người chồng đầu tiên.