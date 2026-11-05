Thực hư tin đồn HLV Velizar Popov trở lại CLB Thanh Hóa

Huấn luyện viên Velizar Popov vừa nói lời chia tay Thể Công Viettel sau chuỗi thành tích không như mong muốn tại Cúp C2 châu Á và V.League. Nhà cầm quân này gia nhập đội bóng áo lính với nhiều kì vọng nhưng không thể duy trì sự ổn định như mùa giải vừa qua.

Dù vậy, ông Velizar Popov vẫn được xem là một huấn luyện viên ngoại danh tiếng, tạo ra thành công ở V.League. Đội bóng giúp ông Popov xây dựng tên tuổi chính là Thanh Hóa - câu lạc bộ cũng rơi vào tình trạng bắt buộc phải thay thế huấn luyện viên trưởng Mai Xuân Hợp - người không đủ điều kiện đăng kí chức danh do chưa có bằng Pro AFC.

HLV Popov (phải) không trở lại CLB Thanh Hóa.

Người nắm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng ở các đội bóng tại V.League được yêu cầu phải có chứng chỉ cấp cao nhất do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấp (AFC Professional Coaching Diploma hay AFC Pro-Diploma), hoặc tương đương (của các liên đoàn châu lục khác).

Đây cũng là tiêu chí để cấp phép cho đội bóng thi đấu tại V.League.

Theo yêu cầu từ VFF và VPF, trận đấu với Hà Tĩnh sẽ là thời điểm cuối cùng để câu lạc bộ Thanh Hóa điều chỉnh việc đăng kí chức danh huấn luyện viên trưởng. Sau trận này, họ buộc phải sử dụng một nhà cầm quân đủ điều kiện.

Nhưng theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, CLB Thanh Hóa chưa đưa ra bất kì lời mời nào với huấn luyện viên Velizar Popov. Đội bóng xứ Thanh vẫn hài lòng với những gì huấn luyện viên trưởng Mai Xuân Hợp thể hiện.

Nói không quá rằng, chính sự nỗ lực, tận hiến và tài năng của ông Mai Xuân Hợp giúp Thanh Hóa trụ hạng ở mùa giải vừa qua và duy trì thành tích tốt ở mùa giải năm nay.

CLB Thanh Hóa mong muốn tìm một chuyên gia ngoại sở hữu bằng Pro và đăng kí chức danh huấn luyện viên trưởng, sẽ cùng hỗ trợ công việc chuyên môn. Người chịu trách nhiệm chính cho thành tích của đội bóng vẫn là huấn luyện viên Mai Xuân Hợp.

Ở vòng 7 V.League, Thanh Hóa có chuyến làm khách trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.