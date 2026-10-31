Thực hư tin đồn Binz và Châu Bùi sắp về chung nhà: Tiến Luật bình luận ẩn ý

Cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao vào sáng 30/10 khi Châu Bùi đăng tải dòng chia sẻ lấp lửng: "Giờ đây chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa...". Dòng chữ ngắn gọn của cô nàng lập tức thổi bùng vô số nghi vấn xung quanh câu chuyện tình cảm với nam rapper Binz.

Dòng trạng thái khiến dân tình bàn tán về mối quan hệ của Binz và Châu Bùi. Ảnh chụp màn hình

Trong khi một số người cho rằng cả hai đã rạn nứt, nhiều netizen lại nhìn nhận câu nói theo hướng tích cực hơn. Không ít khán giả đặt giả thuyết Châu Bùi đang úp mở về một bước tiến mới trong mối quan hệ, thậm chí là chuyện kết hôn.

Giữa lúc chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi đang trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội, Tiến Luật lại có màn tương tác khiến dân tình thích thú. Cụ thể, dưới bài đăng của Châu Bùi, nam diễn viên để lại bình luận: "Vậy là giờ thành Bố Mẹ rồi à".

Vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Binz từ sau show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, động thái của Tiến Luật vừa xóa tan tin đồn rạn nứt của cặp đôi, vừa úp mở về một tin vui lớn.

Động thái lạ của Tiến Luật. Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Tiến Luật còn đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm bạn chơi cờ tướng. Tiến Luật tỏ vẻ sốt ruột khi các thành viên mải nói chuyện gia đình, chuyện riêng mà chưa tập trung vào chuyên môn. Đáng chú ý, phía dưới đoạn tin nhắn của Tiến Luật, Binz để lại câu trả lời: "Chưa ai cầu hôn em".

Khi Binz bất ngờ đề cập đến việc cầu hôn, Châu Bùi lấp lửng về một sự thay đổi trong mối quan hệ, kết hợp cùng chuỗi động thái đầy ẩn ý từ Tiến Luật, công chúng càng thêm tin rằng Binz và Châu Bùi chuẩn bị chính thức về chung một nhà.

Dân tình đồng loạt nghi vấn cặp đôi sắp có tin vui.

Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu xuất hiện từ giữa năm 2020. Sau khoảng hai năm vướng nghi vấn, đến tháng 12/2022, Binz mới chính thức công khai tình cảm với Châu Bùi trong một buổi biểu diễn. Từ đó, cặp đôi dần thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Dẫu vậy, hành trình yêu đương của cặp đôi cũng không ít lần vướng những lời đồn đoán. Mỗi khi cả hai ít đăng ảnh chung hay hạn chế tương tác qua lại trên mạng xã hội, nghi vấn rạn nứt lại rộ lên. Đầu năm 2026, mối quan hệ giữa Châu Bùi và Binz một lần nữa bị đưa vào tầm ngắm. Thế nhưng, họ vẫn cùng nhau sánh đôi trong một số dịp đặc biệt, điển hình như khoảng thời gian đón Tết và sự kiện công chiếu MV của nữ fashionista vào tháng 3/2026.

Nhiều người trông ngóng ngày Binz và Châu Bùi chính thức nắm tay nhau bước lên lễ đường. Ảnh: FBNV