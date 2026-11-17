Thông tin giải cứu tôm hùm được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: MXH)

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang giao Công an kiểm tra, xác minh các bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến việc kêu gọi “giải cứu” tôm hùm.

Theo ông Nguyên, thông tin tôm hùm chết hàng loạt, người nuôi phải kêu gọi giải cứu là chưa chính xác. Đợt mưa lũ vừa qua làm môi trường nước thay đổi, ảnh hưởng đến một số tôm nhỏ do điều kiện ô xy trong nước. Tuy nhiên, lượng tôm chết không nhiều, không xảy ra thiệt hại trên diện rộng như thông tin lan truyền.

Việc kiểm tra nhằm làm rõ nội dung các bài đăng, tránh gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến thương hiệu tôm hùm địa phương.

Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội rao bán tôm hùm với giá thấp, kèm lời kêu gọi người mua hỗ trợ tiêu thụ vì tôm bị ngộp, yếu sau mưa lũ.

Tôm hùm được rao bán trên mạng. (Ảnh: MXH)

Tài khoản T.G.P. giới thiệu có tôm hùm bị ảnh hưởng bởi mưa bão, cần bán với giá từ 170.000-260.000 đồng/kg. Tài khoản T.M. đăng nội dung “Giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu”, cho rằng chất lượng nước xấu khiến tôm bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tài khoản V.L. cũng kêu gọi “giải cứu”, giới thiệu tôm hùm loại 1, loại có gạch với giá 630.000 đồng/kg và vận động mọi người mua chung.

Sông Cầu là một trong những địa bàn nuôi tôm hùm chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Riêng phường có hơn 74.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản với gần 1.900 hộ tham gia.

Toàn tỉnh hiện có hơn 161.000 lồng, bè của hơn 5.100 hộ nuôi. Tôm hùm là đặc sản nổi tiếng của vùng biển địa phương, đồng thời tạo sinh kế cho nhiều gia đình.