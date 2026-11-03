Thực hư thông tin bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc từ ngày 15.12?

Vì sao xuất hiện thông tin bãi bỏ quy định về bảo hiểm xe cơ giới?

Ngày 28.10.2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 158/2026/TT-BTC về việc bãi bỏ toàn bộ 54 thông tư và 2 quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý. Văn bản này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.12.2026.

Đáng chú ý, tại khoản 39 Điều 1 của Thông tư 158/2026/TT-BTC có nêu rõ việc bãi bỏ toàn bộ Thông tư 04/2021/TT-BTC (văn bản hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới).

Do Thông tư 04/2021/TT-BTC từng quy định trực tiếp về mức phí và mức trách nhiệm bảo hiểm đối với ô tô, xe máy nên khi xuất hiện thông tin văn bản này bị bãi bỏ, nhiều người tham gia giao thông đã hiểu nhầm rằng Nhà nước chấm dứt chính sách thu bảo hiểm xe máy bắt buộc.

Người tham gia giao thông có thể sử dụng chứng nhận bảo hiểm xe máy bản giấy hoặc bản điện tử khi xuất trình kiểm tra (Ảnh minh họa AI)

Chủ phương tiện vẫn bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy

Thực tế, việc bãi bỏ Thông tư 04/2021/TT-BTC chỉ là bước rà soát nhằm loại bỏ văn bản hướng dẫn cũ đã hết giá trị áp dụng (do Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 67/2023/NĐ-CP từ ngày 6.9.2023). Động thái này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc xóa bỏ nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hiện nay, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc của người dân vẫn được xác lập chặt chẽ dựa trên các căn cứ pháp lý đang có hiệu lực cao hơn:

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (khoản 1 Điều 56): Quy định người lái xe khi tham gia giao thông phải mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP (cùng các điều khoản sửa đổi tại Nghị định 220/2026/NĐ-CP): Quy định toàn diện về biểu phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu và thủ tục bồi thường hiện hành đối với chủ xe cơ giới.

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm bắt buộc trong 1 năm đối với xe mô tô 2 bánh dưới 50cc và xe máy điện là 55.000 đồng (chưa gồm VAT); xe mô tô từ 50cc trở lên là 60.000 đồng (chưa gồm VAT). Giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với bên thứ ba khi xảy ra tai nạn lên tới 150 triệu đồng/người/vụ về sức khỏe, tính mạng và 50 triệu đồng/vụ về tài sản.

Mức xử phạt khi không có hoặc không mang theo bảo hiểm xe máy

Do chính sách bảo hiểm bắt buộc vẫn giữ nguyên hiệu lực, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần chủ động kiểm tra thời hạn và mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (bản giấy hoặc bản điện tử đều có giá trị pháp lý tương đương) khi tham gia giao thông.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và xe gắn máy không có hoặc không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Người dân nên nhận diện rõ việc bãi bỏ một văn bản hướng dẫn cũ không đồng nghĩa với việc chấm dứt các quy định pháp luật hiện hành, tránh vi phạm đáng tiếc.